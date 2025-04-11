京華城暫緩20％容獎變更設計 中石化：建照申請已送北市府

中石化總經理陳穎俊表示，子公司鼎越旗下的京華廣場（前身京華城）開發案，針對暫緩20%容獎進行的變更設計，已於本週向台北市政府申請建照。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕中石化（1314）今日召開法說會，中石化總經理陳穎俊表示，子公司鼎越旗下的京華廣場（前身京華城）開發案，針對暫緩20%容獎進行的變更設計，已於本週向台北市政府申請建照，至於聯貸案也已提前償還本金45億元。

今年1月中，台北市副市長李四川透露，鼎越願意將涉爭議的20%容積獎勵暫緩辦理，並變更設計。經過約3個月時間，鼎越本週正式將變更後的建照送給台北市審查。

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陳穎俊表示，目前京華城土地扣押一案，鼎越2月第三度提起抗告，結果抗告成功，高等法院撤銷裁定，發回北院更裁，目前還在北院審查中。

為了降低財務壓力，中石化去年持續處分土地，陳穎俊今指出，今明兩年仍會處分土地，目前較有價值的是高雄3.9萬坪土地，其中3.5萬坪位於前鎮亞灣區，預計將會分批出售。

不過，中石化股價近期因股災也跌跌不休，導致原本質押比重超過6成的大股東威京開發投資昨增加質押3500張、蓁輝公司也增加質押1500張，累計質押比重已超過7成。

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