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中國對美關稅升至125％ 習近平：無畏美打壓

2025/04/11 16:49

美中陷入針鋒相對的關稅戰。（路透）美中陷入針鋒相對的關稅戰。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平11日告訴來訪的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）說，「打關稅戰沒有贏家」，但中國「不畏懼任何無理打壓」。中國國務院關稅稅則委員會隨後公告，將對美國進口產品關稅稅率從84%提高至125%。

中媒《新華社》報導，習近平表示，打關稅戰沒有贏家，同世界最對將孤立自己。70多年來，中國發展始終靠的是自力更生，艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓。他呼籲歐洲，「共同抵制單邊霸凌行徑」。

華府宣佈對中國進口產品課徵145%關稅，加上前幾屆美國政府加徵的關稅，這使美國對中國產品實際上課徵156%的關稅。

中國國務院關稅稅則委員會11日公告，美國對中國實施的高關稅「嚴重違反國際經貿規則，也為報基本的經濟規律與常識，完全是單邊霸凌脅迫做法」。

根據中國公告指出，將調整加徵的美國關稅稅率由84%提高至125%，同時「鑑於目前關稅水平下，美國輸中商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美產品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

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