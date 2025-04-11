六大核心戰略產業 今年放款成長目標3800億

金管會核定「六大核心戰略產業推動方案」，第四期放款成長目標值為3800億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，配合行政院政策推出為期三期的「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，成效顯著，今 （11） 日宣布再推出第四期獎勵方案，此次訂定放款成長目標值為3800億元，至2025年12月底止。

行政院於2021年 5 月 21 日核定「六大核心戰略產業推動方案」的重點政策及符合產業發展需求，鼓勵銀行與資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等六大核心戰略產業，建立長期夥伴關係並協助其取得營運資金。

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金管會於2022年 1 月 28 日推出為期三期 （2022 年 4 月 1 日至 2024年底） 的獎勵放款方案，以鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

對此，金管會說明，截至去年12 月底止，國銀對六大核心戰略產業放款餘額達新台幣 7 兆8975億元，除較2023年12月底放款餘額增加6627億元，並達成 2024 年度成長目標3500億元之189.33%以外，更較2022年3月底實施方案時的放款餘額大幅增加1 兆9781億元，顯示獎勵放款方案，對於提高國銀對六大核心戰略產業辦理放款意願，已具成效。

此外，金管會強調，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高六大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，今年度將持續推動「獎勵放款方案」。

第4 期實施期間自2025 年1 月1日至12月31 日止，並訂定對六大核心戰略產業放款成長目標值3800億元，鼓勵銀行積極對六大核心戰略產業辦理授信。

金管會指出，期待可持續營造有利於產業發展之融資環境，達成促進國家整體經濟永續發展目標。

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