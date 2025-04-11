在野黨質疑對美採購2千億美元「亮底牌」 郭智輝用橋牌反擊

在野黨質疑經濟部宣佈擴大對美採購2千億美元是「亮底牌」，經濟部長郭智輝今（10）日批評，這是很糟糕的邏輯。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德證實台灣已列入美方優先談判關稅名單，在野黨質疑經濟部宣佈擴大對美採購2千億美元是「亮底牌」，經濟部長郭智輝今（10）日批評，這是很糟糕的邏輯，並以「橋牌」為例，談判的手法是先叫牌給A（方案），看對方怎麼談再推B。郭也強調，2千億美元是經濟部盤點的資源，台灣有很多資源跟美國互補，談判單位會蒐集其他部會所有資訊與美協商。

賴總統今天稍早證實我國已名列美方優先關稅談判名單，郭智輝昨拋出擴大對美採購2千億美元（逾台幣6兆元）策略，引起在野黨質疑「亮底牌」怎麼談判？

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對此，郭智輝今天下午赴立院備詢前受訪強調，「不是說一定是2千億（美元）」、「怎不能談判呢？」他批評在野黨的說法是「非常糟糕的邏輯」，並反問現場媒體「打過橋牌吧？」

郭指出，談判的手法就是叫牌再回應，我們給A（方案），看看對方怎談，再推B，所以不是說2千億美元（是不變的）。

郭至輝說明，2千億美元中包羅萬象，這是經濟部所盤點的資源，但並不只有經濟部去談判。他強調，台灣有很多資源跟美國互補，相信談判單位會蒐集所有資訊，加以判斷並跟美國做好的互補協商。

針對擴大採購內容，郭重申，能源相關的產品比較多，新的科技產品都有在考慮之內。至於「採購」是否為政府因應川普關稅政策的主軸，郭智輝強調，若按照該公式來看，採購跟投資是最好的方式之一。

另外，針對立委關心美國對中國課高關稅，恐將將引起中國廠商鑽漏洞來台「洗產地」，失去美國信賴，郭智輝強調，會再一次跟大家說明哪些範圍屬於「洗產地」，也會跟美商確認洗產地的定義，並跟廠商溝通，如果有此現象會請企業提早改正。

有關在野黨拋880億紓困方案應提升至2千億，郭智輝說，880億是針對32%關稅馬上提出的第一階段方案，現在還沒有談，後續會考慮到可能的連鎖反應，若有必要可以往上調升，但這些都是特別預算，需要立法院所有委員的支持。

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