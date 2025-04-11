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機械出口連2紅 憂新台幣升值盼政府調控匯率

2025/04/11 15:24

機械出口連2紅。（記者林菁樺攝）機械出口連2紅。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會公布1到3月台灣機械設備進出口統計速報，3 月機械出口較去年同期成長 6.5%，連2個月呈現成長，整體機械產業正呈現緩步回溫中。機械公會呼籲，對等關稅暫緩，仍有10%關稅，對台灣機械出口造成打擊，政府宜適時協助調控匯率。

3月機械出口 25.97 億美元、年增 6.5%。以新台幣計算 853.41 億元，較上年同期成長 10.9%；1到3 月機械出口值為 69.61 億美元、年增 3.3%。以新台幣計價約2286.29 億元，較上年同期成長 8.2%。

工具機產業目前需求仍較疲軟，1到3 月合計出口值僅 4.51 億美元，與去年同期相比減少 14.9%，是主要出口品項下滑幅度最大者。

機械公會指出，美國、中國仍為台灣機械出口的前兩大市場，累計今年前3 月台灣對中國機械出口金額為15.16億美元、對美國出口金額為19.01億美元。

但4月初美國對外實施對等關稅政策，已對全球經濟造成巨大衝擊，雖目前暫緩高額對等關稅實施90天，整體市場不確定因素仍在，且美中關稅螺旋式升高與對峙，全球經濟勢必受到嚴重影響。

另外，美國目前為台灣機械最大出口市場，雖然台灣機械對美出口金額遠小於進口金額，但受目前對等關稅措施影響，未來機械產品對美出口金額勢必會受到影響，影響程度仍需持續觀察。

美國宣布實施對等關稅後，新台幣匯率即呈現升值趨勢，從本月 1 日 33.274元兌1美元 升值到本月 10 日收盤價為 32.868元，10 天升值幅度達 1.22%，雖對等關稅暫緩實施，仍有加徵 10%之關稅，對台灣機械出口造成影響，若新台幣匯率再持續大幅升值，後續恐對台灣機械出口造成打擊，政府宜適時協助調控匯率。

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