名師解盤》蔡明翰：指數站回5日線 3關鍵逆勢大漲

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美股昨天出現拉回，主要是市場仍關注關稅後續發展，市場正擔憂，中國145%關稅還是有可能導致美國通膨升溫，經濟仍具有一定隱憂，但美國拉回導致亞股週五有一定壓力，不過台股開低後持續震盪走高，不只翻紅，更攻高，終場大漲528點，成交量擴增到5000億之上，指數出現跌深反彈，站回5日線，通常在下跌過程站回5日線，代表整體破底暫時解除，對於市場信心當然有振作效果。

另外台股週五表現，無論在亞股或美股都相對強勢，有幾個比較重要的關鍵，第一就是國安基金進場，對市場信心有正向助益，雖然過去經驗，5000億國安基金要讓指數逆向拉抬，嚴格據有一定困難，但對市場信心能有效振作，賣壓部分有比較顯著減輕，加上國安基金進場時間點，都是市場比較恐慌的時候，很容易見到股市底部走高，台灣人對於市場信心自然比較強勁，第2個就是籌碼具有一定優勢，近期因快速下跌，融資快速減碼，這對籌碼面有一定優勢，場內投資人通常是長線存股族，對於經濟衰退或關稅議題，相對並不恐慌，籌碼持續沉澱，有助於指數強勢反彈，第3個關鍵，是美股昨天大漲後，並沒有新的利空，市場自然會解讀，是短線漲多技術面震盪，一漲一跌狀況下，今晚美股可能要反彈，所以台股自然就領先反應，也帶給台股一定壓力，如果今晚美股如果走揚，台股週一上揚幅度自然明顯縮小，如果賭錯了，美股還是震盪拉回，對於週一台股有極大壓力。

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目前角度，還是要提醒大家，在對等關稅暫時解除90天的壓力，中國關稅145%沒拿掉狀況下，台灣大型權值股如台積電、鴻海、廣達等，短線雖然強勢，但中長線業績面仍有壓力，建議投資人近期操作上，快速反彈時間點，倒是不急著追高，後續以中長線角度，拉回時間點在分批逢低布局。

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