台灣關稅戰最壞情況曝光！卓榮泰：恐陷轉單風險、產能過剩

美國總統川普宣布對台灣課徵高達32%的對等關稅，行政院長卓榮泰今（11）日針對我國產業影響提出三種推估情境。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵高達32%的對等關稅，行政院長卓榮泰今（11）日針對我國產業影響提出三種推估情境，若台灣被加徵稅率高於30%、且關稅高於其他競爭對手逾10%以上，美國自台灣進口將減少21%以上，且我國產業將面對美國客戶的轉單風險，產業有移轉生產基地的壓力、出口價格欠缺國際競爭力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等各種問題。

立法院會今邀請卓榮泰，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告。關於對我國的產業影響，卓揆指出，經行政部門多方蒐集及解析可能的對等關稅概念及課徵方式下，進行對等關稅的低稅率推估、高稅奉推估與極高稅率推估之假設情境，以估算我農、工產業可能的額外關稅支出、以及評估對國際競爭力的影響。

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對於低關稅推估情境，卓榮泰說明，推估條件為台灣取得的對等關稅稅率低於其他競爭對手，且被加徵稅率介於10%至20%。此情境對我產業主要影響為新增關稅支出，尚不至於因課徵額外新關稅下，發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題；也因我國關稅較主要競爭對手為低下，除了廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億多美元的關稅負擔。

在高關稅推估情境下，卓揆表示，假設台灣被加徵稅率介於20%至30%，且台灣的對等關稅稅率較其他競爭對手高1至10%，台灣產業將受到不同程度的負面衝擊。在製造業上，對於電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，所受衝擊之風險較高；在農業上，則為蝴蝶蘭、茶葉及水產品等衝擊較大，主要影響層面包含新增關稅支出及出口減少。

至於極高關稅推估情境，卓榮泰指出，假設台灣被加徵稅率高於30%，且台灣關稅高於其他競爭對手逾10%以上，主要影響層面除新增關稅支出外，我國對美國出口也會顯著減少，依經濟模型估算，美國自台灣進口將減少21%以上，亦即台灣出口美國的市佔率將下滑0.72%。

卓榮泰說，2日美國公布台灣課以32%對等關稅稅率，較日、韓等主要競爭國家有相當差距，此項結果雖接近之前推估的極高關稅推估情境，但其計算方式使我國產業面對不同競爭對手的優劣勢程度卻更為複雜。

卓揆也強調，政府再次進行更審慎完整的研擬估算下進一步提高經費規模，研擬針對工業及農業提供700億元、180億元，共計約880億元的支援方案，以確保產業及相關就業均能獲得有效協助，維繫其業務正常運作與一定盈利空間。

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