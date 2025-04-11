中東油國也倒下！高盛警告：沙國恐迎670億美元預算赤字

油價疲軟，恐對沙烏地阿拉伯的《願景 2030》構成考驗。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價直直落，對於產油大國沙烏地阿拉伯來講，可能不是個好消息。根據高盛高盛集團（Goldman Sachs）最新預測，若國際油價維持在每桶62美元低點，沙烏地阿拉伯的預算赤字今年可能飆升至670億美元（約2.21兆元新台幣），遠高於沙國政府 2024 年底的基本預測。

《彭博》報導，自美國總統川普自4月2日宣布對幾乎所有國家加徵新關稅、引發全球衰退的可能性後，油價已跌至近4年來的最低點，儘管川普週三（9日）稍晚宣布延後部分關稅，但油價過去一週跌幅仍高達近15%。

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高盛中東與北非首席經濟學家蘇薩（Farouk Soussa）警告，沙國將必須進行某種程度的財政調整。蘇薩的預測以今年油價平均每桶62美元為基礎計算。

在本月油價大跌之前，油價對沙國來說就已過低，難以平衡預算。根據彭博經濟（Bloomberg Economics）首席新興市場經濟學家達烏德（Ziad Daoud），去年需要油價達到每桶93美元，沙國才能實現預算平衡，而若把主權財富基金對沙國王儲旗艦計畫的支出算進去，則需達每桶108美元。

沙國並未公開其預算編列所依據的油價預設，但其預估今年財政赤字僅占國內生產毛額（GDP）的 2.3%。然而在低收入情境下，赤字可能升至 3.7%。而高盛的 670 億美元預測，意味赤字將超過 GDP 的 6%，是自 2020年新冠疫情以來的最高水準。

雖然沙國債務對GDP比例僅約 30%，遠低於大多數新興市場，不過石油市場疲弱仍將對王儲薩爾曼（MBS）野心勃勃的計劃構成考驗。阿布達比商業銀行（Abu Dhabi Commercial Bank）首席經濟學家馬利克（Monica Malik）指出：「投資計畫的資金來源始終是《願景 2030》（Vision 2030）最大挑戰，而現在油價下跌，更加深了這項挑戰。」

沙國1名政府發言人說：「我們仍對大部分的《願景 2030》目標充滿信心，不僅已實現，且正在按計劃進行。我們也將如期舉辦各項關鍵活動。」

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