半導體大廠擴增產能 2024第四季製造業固定資產成長69％

經濟部公布2024年Q4製造業投資及營運概況調查。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布「2024年第4季製造業投資及營運概況調查報告」指出，去年第4季製造業固定資產年增69.1%，主因半導體大廠受AI商機挹注，帶動相關供應鏈擴充產能。

製造業投資方面，去年第4季製造業國內固定資產增購6952億元，季增50.7%，年增69.1%，主因半導體大廠為因應AI商機及維持技術領先持續投資，帶動相關供應鏈擴增產能所致。去年全年國內製造業固定資產增購1兆9754億元，年增20.2%。

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營收變動上，去年第4季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆8215億元，季增2.7%，年增9.7%，主因人工智慧、高效能運算及雲端服務等新興科技需求續呈活絡，加以農曆年前備貨需求攀升，推動資訊電子產業營收持續成長。去年全年營收為32兆8157億元，年增6.3%。

固定資產增購按固定資產型態分，去年第4季以機械及雜項設備增購占78.2%最多，年增76.4%；其次為房屋及營建工程占21.2%，年增49.5%。

若就行業別觀察去年製造業第4季固定資產增購，電子零組件業增購4966億元，占製造業71.4%居各業之冠，年增125.5%，主因新興科技應用需求持續拓展，帶動晶圓代工、封測及記憶體廠商投入先進製程及擴增產能；去年全年年增32.9%。

化學材料及肥料業固定資產增購275億元，年減6.5%，主因部分矽晶圓廠產能擴建工程接近完工，加以部分業者上年同期布局高值化產品及建置石化儲槽投資金額較多所致；去年全年減13.9%。

石油及煤製品業增購257億元，年增6.4%，主因國營事業重大建設持續推進，加以部分業者因應營運所需增購設備所致；去年全年年增0.1%。

電腦電子產品及光學製品業增購207億元，年增40.1%，主因部分業者為因應AI商機新建廠房及研發中心，加以部分光學設備廠擴充產能所致；去年全年年增9.2%。

基本金屬業增購182億元，年增46.1%，主因部分業者多角化經營，增加投資性不動產，以及跨足綠能產業增建儲能設備，加以鋼鐵大廠因應節能減碳與製程優化，進行高爐設備汰舊更新；去年全年年增19.2%。

金屬製品業增購155億元，年增6%，主因部分廠商因應車用、醫療、半導體產業需求，擴建產線及導入智能化設備所致；去年全年年增10.5%。

機械設備業增購137億元，年增15.6%，主因半導體設備及產業自動化需求增溫，帶動相關業者增購廠辦及擴充產能，去年年增19%。

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