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經濟安全就是國家安全 卓榮泰：必要時給產業界加大安全傘

2025/04/10 17:23

行政院長卓榮泰今天下午出席首場產業座談會桃園場，談到經濟安全就是國家安全，雨天不僅不能收傘，必要時還要加大這把安全傘給產業界。（記者黃政嘉攝）行政院長卓榮泰今天下午出席首場產業座談會桃園場，談到經濟安全就是國家安全，雨天不僅不能收傘，必要時還要加大這把安全傘給產業界。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕美國對台灣課徵32%關稅，衝擊國內企業出口，行政院長卓榮泰今天下午出席首場產業座談會桃園場，他在會前致詞時，以穩住、韌性、政府執行力等方面談政府應變能力，他說，經濟安全就是國家安全，金融支持方面，雨天不僅不能收傘，必要時還要加大這把安全傘給產業界，若跟全球其他國家能夠貿易平衡穩定，絕對有助台灣在世界產業供應鏈上，位於關鍵地位。

　卓榮泰表示，這禮拜接到好多電話詢問各政策建議，股市、金融、產業等等，賴清德總統一直要求行政團隊一定要穩住、想好對策，找到一個最折衷有利的方向，可以走得長遠，而不是看到變化就忽然快速轉變，亂掉方向，所以這禮拜行政院用非常穩定的方向跟社會做溝通跟對話。

　卓榮泰說，另外是穩定，今天看到股市，產業界對國家的經濟體質非常有信心，對於國際局勢的貿易秩序的改變，台灣高科技產業不容被世界忽視，但不能單單只有高科技產業，垂直的產業供應鏈在台灣是最值錢的，所以不只是高科技產業到國外去全球佈局，他可能也要帶動整個供應鏈下去，所以如何讓中小企業，甚至中小微企業，能在這個波段當中，維持住他的應變能力競爭力，這是整個重要的一環，也就是韌性。

　卓榮泰提到，接著是政府執行力，未來90天政府該做的事還是非常多，今天院會都有提到，這邊也跟各位說明，前幾天行政院就要求，絕對不能讓這個時候，各個產業，對自己的財政的財務的結構發生懷疑，或是有重大的不安，所以雨天不僅不能收傘，必要的時候還要加大這把安全傘給產業界，他請財政部跟金管會一定要全面執行，例如在金融支持裡面，曾經設定一個產業須衰退達到15%，那經過前2天賴總統主持的跟產業界的座談，這樣計算可能會延誤對產業支持時間，所以不會設任何的衰退期的評估。

　卓榮泰也說，此外，在工業6大面向當中，工業的部分，還有1個降低行政成本，行政成本是屬於政府應該內部可以吸收的，如果大家認為成本還可再再降，行政院就會再降，降到大家認為負擔不會加在產業跟國人身上，但是各方面的租稅優惠，包括產創條例都還在立法院審理當中，希望立法院迅速審議過關，讓產業能得到協助。

　卓榮泰並提到今天院會重大決定，包括90天內跟美國直接有效談判、對美國擴大採購、9大面向20項措施的出口供應鏈支持方案的原則不變，會隨著跟美國談判的過程結果，做機動調整。

　卓榮泰也說，5月1號開始的報稅，如果依照過去Covid-19期間，是可以延長到6月底的，那到底延長多久，延長怎麼執行，希望財政部好好的規劃，再就近向外界公佈，報稅是一種國民的義務，如果讓國民能疏解心理上的壓力，絕對是好的。

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