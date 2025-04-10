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國民黨喊關稅戰採親中反美 郭智輝：缺乏談判經驗

2025/04/10 16:13

針對國民黨建議應採親中反美路線，應對關稅戰，經濟部長郭智輝表示，談判手腕並非與對方國對立，認為談判就是對立，應是缺乏談判經驗的人。（資料照）針對國民黨建議應採親中反美路線，應對關稅戰，經濟部長郭智輝表示，談判手腕並非與對方國對立，認為談判就是對立，應是缺乏談判經驗的人。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨團近期呼籲應對美國對等關稅應採「親中反美」路線，甚至應對美強硬，然而美國總統川普突宣布對各國對等關稅進入90天豁免談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅125%。經濟部長郭智輝表示，談判手腕並非與對方國對立，認為談判就是對立，應是缺乏談判經驗的人。

美國總統川普宣布對各國對等關稅進入90天豁免談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅125%。經濟部長郭智輝（左）表示，情況不言可喻。（圖取自國會頻道）美國總統川普宣布對各國對等關稅進入90天豁免談判期，唯獨對提出報復性措施的中國加稅125%。經濟部長郭智輝（左）表示，情況不言可喻。（圖取自國會頻道）

立法院經濟委員會今就「因應美國關稅以維持我國農漁畜業競爭力」，邀請經濟部、農業部、財政部進行專題報告。

民進黨籍立委賴瑞隆關切，台灣可望列為美國關稅豁免期第一波談判對象，但反觀近期國民黨呼籲，應對美國對等關稅就應採取「親中反美」路線，包括國民黨籍立委王鴻薇、許宇甄、羅智強、趙少康，但如果照著做，台灣就恐面臨與中國同樣的處境，被大幅調升關稅，深化與美國經貿關係與親中反美，哪一條路線才是正確路線？

郭智輝表示，這個就是不言可喻，沒有人會願意從32%調升到125%，大家都選擇了一個根據大勢而走的路線，「我們認為，談判不是跟對方國採取對立狀態，這可能是比較沒有談判經驗的人的想法」。

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