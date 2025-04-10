關稅戰解方？白宮顧問提議捐錢給美財政部 楊金龍：怪怪的

白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）日前提出各國助美5種方式，其中之一是捐錢給美國財政部，中央銀行總裁楊金龍認為，過去都是美國援助他國，現在要捐錢給美國財政部似乎「怪怪的」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅暫緩90天讓各國與美方進行談判，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）日前提出各國助美5種方式，其中之一是捐錢給美國財政部，中央銀行總裁楊金龍認為，過去都是美國援助他國，現在要捐錢給美國財政部似乎「怪怪的」。

米倫提出的5種方式包含：一是接受美國關稅，不要開徵報復性關稅；二是打開市場，買更多美國製品；三是提高國防支出， 買美國軍購；四是投資美國；五是捐錢給美國財政部。

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針對第一項提議，楊金龍也認同不能報復，現在很多國家都在跟美國談判，第二個、第三個提議也都可以，但是捐錢給美國財政部似乎「怪怪的」。

民眾黨立委黃珊珊則追問，若美國接下來發行零利率債券，央行要不要買？楊金龍說，他會不會發行都是一個問題，尚未談到這個問題。

民進黨立委鍾佳濱則是回過頭去檢視，米倫去年提出的《重構全球貿易體系用戶指南》，當中清楚提示，美國關稅政策本身不是目的，而是手段。對照他最近提出5項助美方式，簡單來說就是減少美國財政部債務負擔。

鍾佳濱質詢，若依據米倫建議，央行是否可能在快到期的美債中，比如1000億美元，換買美國50年甚至100年超低利率債券，與美國建立一個沒有中國的「準金融同盟」？

楊金龍回應指出，就他的觀察，美國還是會以關稅問題來解決，「不合乎市場運作，美國債券殖利率是美國金融市場的一個穩定力量」。

鍾佳濱接著說，假設現在債券殖利率是4%、美財政部發行的新的超長債券利率2%，以目前我國外匯存底逾5700億美元，拿1000億美元去換買超長期低利債券，損失債息20億美元、約600億台幣，可以跟他談到一個好的條件、避免很多損失，還低於行政院補助產業的880億元。

楊表示，「這個推論是不切實際的」，若真正實施，「我個人判斷美國應該會先發生金融危機、造成全球金融危機」。

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