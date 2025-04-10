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避風頭減量推案 Q1北台新推案量年減25.6％

2025/04/10 11:06

根據市調機構發布，第1季北台新推住宅建案案量約2380.3億元，相較去年同期減少818.6億元。（住展雜誌提供）根據市調機構發布，第1季北台新推住宅建案案量約2380.3億元，相較去年同期減少818.6億元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕避風頭減量推案，首季北台灣新推住宅案量年減25.6%。根據市調機構發布，第1季北台新推住宅建案案量約2380.3億元，相較去年同期減少818.6億元，而且僅新北市有百億元大案推出，市調機構分析，房貸緊縮、第七波信用管制之下，建商保守推案心態相當明顯。

根據住展雜誌統計，第1季北台灣各縣市沒有一處住宅新推案金額突破1千億元，其中以新北市新推住宅案量最大、約900.3億元，也是唯一有百億元大案出現的都會區，第2則是桃園市、約688.4億元，第3為台北市、約544.5億元，第4至6名，依序為新竹縣市的173.8億元、宜蘭地區的68.3億元，以及基隆市的5億元。

進一步對比去年同期推案量，以基隆市衰退最明顯、年減幅達94.2%，其次則是新竹縣市、年減幅達46.8%，第三為宜蘭地區、年減幅約36.6%，另台北市年減幅也達3成、約30.3%，桃園市、新北市年減幅各約14.7%、21.5%。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年第1季房市熱絡，再加上因「平均地權條例」修正案實施而延後時程的新案推出，直接拉高整體推案量，但今年第1季則因為仍籠罩在房貸緊縮、第七波選擇性信用管制的影響下，多數建商選擇暫避風頭不推新案。

Q1僅新北市出現百億大案

觀察各縣市新推建案情形，第1季北台灣僅有新北市有百億大案，主要分布在板橋、三重等行政區等，一共有3個。至於台北市最大案總銷僅80億元，新竹縣市最大推案更僅20多億元、連30億元都不到，甚至多數建案總銷低於10億元，桃園市則僅有3新案總銷達到50億元。

陳炳辰認為第2季新案市場應該會熱絡些，因為有部分新案規劃有小宅，並配合低首付的訴求，不過，目前正值股災階段，後續對房市是否有進一步衝擊，則仍有待觀察。

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