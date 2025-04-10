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川普暫緩關稅激勵股匯狂飆 新台幣勁揚2角重返32字頭

2025/04/10 09:57

川普暫緩關稅激勵股匯狂飆，新台幣勁揚2角重返32字頭（記者陳梅英攝）川普暫緩關稅激勵股匯狂飆，新台幣勁揚2角重返32字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅踩煞車，美股暴漲，台積電ADR反彈逾12%，連動台股今日跳空開高，目前大盤指數飆漲逾1600點，新台幣兌美元匯率早盤也勁揚2角，重返32字頭。

川普昨日於美股盤中宣布，已有超過 75 國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施 90 天，僅徵收 10% 對等關稅。在中國反擊對美加徵84%關稅下，川普也再度提高對中國關稅至125%。

受到美中關稅戰升級影響，人民幣在岸價、離岸價昨日雙雙貶至歷史低點。

在中央銀行積極穩匯下，新台幣匯價自川普宣布對等關稅以來至4月8日，升值0.2%，在主要亞幣中升幅僅低於日圓2.1%，而韓元、人民幣這段時間分別貶值1.7%與1.1%。

新台幣匯價今早則是以32.96元、升值4.2分開出，開盤即升破33元整數關卡，最高觸及32.792元，強升2角，目前在32.86元附近，仍勁揚1.42角。

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