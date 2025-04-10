美元霸主地位完了？美媒專欄曝川普恐釀超慘後果

美元長期以來作為世界主要儲備貨幣。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元長期以來作為世界主要儲備貨幣，但近來美國對世界各經濟體加徵關稅的政策，引發市場強烈震盪，美國媒體和專家開始發出警告：美國如此踐踏規則，作為國際儲備貨幣的美元，信譽又如何保證，甚至最終恐讓川普一心想掌握的「經濟大權」消亡。

《新聞周刊》在報導中提到美國加徵關稅給全球市場造成劇烈震動和混亂，並表示政策專家警告，美國對貿易夥伴加徵關稅引發的市場混亂，可能威脅美元主導地位。

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文章重點列舉3位美國專家，美國哥倫比亞大學全球能源政策中心高級研究學者菲什曼（Edward Fishman）、賈恩（ Gautam Jain）和奈菲（Richard Nephew），刊登在美國「外交事務」（Foreign Affairs）的觀點。

這3位專家在合著的文章中表示，美元可能無法承受美國將經濟實力武器化，美國政府如今的做法可能「廢黜」美元的地位。

文章首先表示，70多年來美元一直是全球貿易和金融主導貨幣，幾乎沒有什麼事物能夠真正威脅到它的地位，但直至今年4月2日，美國宣布對幾乎所有貿易夥伴加徵高額關稅，導致美國和全球股市暴跌，這是美國現政府「將經濟實力武器化」的最新例證。

《路透》報道，美元自今年初以來已下跌近6%，上週四下跌1.7%，創下2022年11月以來的最大單日跌幅。分析師和投資者稱，這可能會削弱美元作為世界儲備貨幣的地位。

文章分析，美國政府此前的一系列政策已經在損害美國的經濟，而大幅增加關稅除了破壞美國經濟穩定之外，還將不可挽回地損害美國作為貿易夥伴的信譽，這反過來會削弱對美元的需求和使用。經濟學家表示，各國更願意持有其地緣政治夥伴的貨幣儲備。

制裁也促使相關國家尋求其他途徑。美國政府對伊朗的極限施壓以及對委內瑞拉採取的強力措施表明，在本屆政府任內，已經廣泛實施的制裁，可能會進一步升級。隨著越來越多的國家受到美國的制裁，它們將效仿俄羅斯的做法，減少對美元在跨境貿易和貨幣儲備方面的依賴。

文章還分析其他破壞美國根基的因素，比如美國政府對法治的威脅，也在動搖美元賴以立足的基礎。美國政府債務則帶來了額外的風險，美國國會預算辦公室預測，到2050年，美國聯邦政府債務佔GDP的比重將從100%上升到近150%，強迫各國承擔美國債券持有的損失，只會嚇跑買家。

文章表示，這對美元作為儲備貨幣的地位構成了迄今為止最大威脅。雖然自2戰結束以來，美元一直是世界主要儲備貨幣，且現今各國央行持有的外匯儲備中，有近60%是美元，儘管美元在全球外匯的占比，受到歐元、英鎊和人民幣的崛起，有持續下降趨勢，但由於缺乏現成替代選擇，損害不太可能立即造成致命影響，但美元最終衰落的風險和可能的速度已經在增加。至少，美國政府的舉動會破壞支撐美元主導地位的因素。

美元的儲備地位為美國帶來了巨大的好處，包括較低的政府債務利率和實施嚴厲制裁的權力，但美元並非永遠是世界儲備貨幣或國際貿易的首選貨幣，就如同英鎊一樣。

文章最後指出，如果美元最終被廢黜，那將是川普政府一手造成的災難。

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