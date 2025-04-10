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川普暫緩關稅90天 陸行之憂全球製造格局已變

2025/04/10 09:41

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。消息一出美股狂飆，台指期夜盤也破天荒拉出10%漲停。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱他擔心的是全球製造格局已變，「半導體關稅大戲還沒上演？」。

陸行之今（10日）稍早在社交平台臉書發文稱，老天爺只發了一天的禮物，看川普過了90天後會不會再逼著老天爺多發幾天，幾週，或幾個月的禮物？

陸行之稱，經過這一回合的關稅戰，他比較擔心的是全球製造格局已變，採購高關稅或高製造成本的商品有意義？還是需求直接崩盤？半導體關稅大戲還沒上演？分析師大規模獲利下修還沒啟動？

陸行之分析，目前出超國與美國的談判籌碼大概率有5項，分別如下。

第一，降低關稅（出超國政府就缺錢了）。

第二，增加對美高製造成本商品採購，除了少數有競爭力的產品有吸引力之外。

第三，減少對美出口高單價低毛利率的代工產品。

第四，產業外移增加在美高成本製造比例，當然買武器、買公債一個都不能少。

第五，逐步放棄或減碼美國市場銷售。陸行之認為，因為不管如何談，不用做夢有關稅龜苓膏，美國政府就是要美國消費者付些關稅來改善國家的財政赤字。

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