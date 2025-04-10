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蘋果iPhone若在美國生產 專家曝「驚人售價」：直接漲3倍

2025/04/10 09:55

（路透）（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）日前表示，美國總統川普相信，美國擁有在國內生產iPhone的勞動力和資源。不過韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）警告稱，如果蘋果在美國生產iPhone，iPhone的價格可能會飆升至3500美元左右（約11.6萬元新台幣），是原本的3倍以上。

《CNN》報導，艾夫斯表示，在美國重建目前位於亞洲的高度複雜供應鏈將極其昂貴，這將讓美國製造的 iPhone 售價，可能從目前約1000美元（約3.32萬元新台幣），來到3500美元。

艾夫斯認為，光是把10%的供應鏈搬回美國，蘋果也需要花費約300億美元（約9983億元新台幣），且需時3年才能完成初步轉移，

目前iPhone的晶片主要在台灣生產，螢幕面板則由南韓公司供應，其它零組件則有部分來自中國，而最終的組裝大多也在中國進行，目前約90%的iPhone在中國組裝完成。

蘋果於今年2月宣布，未來4年將在美國投資5000億美元（約16.6兆元新台幣），以擴大中國以外的生產布局，藉此規避川普對中國商品的關稅。

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