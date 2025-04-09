金管會祭出十大方案 力挺國內金融產業

政府祭出十大方案措施，包括降低銀行貸款成本、舊有貸款展延、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股等。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕因應金融海嘯來襲，金管會今天出具最報告指出，金融支持產業方案：國內產業受到關稅衝擊，金融業將給予必要之協助與支持，政府祭出十大方案及措施，包括降低銀行貸款成本、舊有貸款展延、研究將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」之適用對象等。

立法院財委會今天將邀請多位財經首長出席，包括金管會主委彭金隆等，針對「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」專題報告。

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金管會表示，國內產業受到關稅衝擊，金融業將給予必要之協助與支持：在銀行業部分，一是舊有貸款展延：建議銀行對於企業貸款有展延需要者，同意予以展延，以紓解企業資金週轉壓力。

二為強化中小企業信用保證基金承保量能：鼓勵銀行提高捐助信保基金之金額，以強化信保基金承保量能。

三是降低銀行貸款成本：銀行配合政策辦理之專案貸款，並移送信保基金提供一定成數保證之案件，可適度調降銀行備抵呆帳提列比率，以提高銀行承貸意願。

四是鼓勵銀行辦理企業放款：包括第 20 期「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」已訂定放款成長目標，為因應本次美國對等關稅影響，金管會將與經濟部達成共識後適時提高放款成長目標。並持續推動本國銀行加強辦理六大核心戰略產業放款方案。

第五在保險業部分，降租協助措施，建議保險業與承租戶企業協商，提供降租或降租以外之措施，協助企業降低經營成本，減少短期衝擊。

第六、舊有貸款展延：鼓勵保險業與貸款企業協商貸款展延方案，持續提供其營運資金支持。

第七、保單續期保費、保單貸款本息緩繳：鼓勵保險業受理保戶申請保單續期保費、保單貸款本息緩繳，協助該等保戶保險保障延續之支持，安定其經濟生活。

第八、研議將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」之適用對象及延長申請期間：請中華民國人壽保險商業同業公會研議將受影響保戶納入「保單借款優惠利率方案」適用對象及延長申請期間之可行性，以協助該等保戶降低短期經濟衝擊。

第九是鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，簡化申報程序，以加速實施庫藏股的程序；並對上市櫃公司為留才或激勵員工買回庫藏股轉讓給員工者，提供誘因（如經證交所提報公司治理評鑑委員會討論通過予以公司治理評鑑加分項目）。

第十是允許上市櫃公司使用與環境部規定一致的盤查方法，並評估再延後範疇三溫室氣體排放的揭露規定，減輕企業盤查成本。

對此，金管會也強調，密切關注美國對等關稅措施對國內股市及產業之影響，並適時評估採行相關措施，以維護金融市場之健全發展與對產業之支持。

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