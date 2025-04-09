高市府邀產業談關稅戰 業界憂高雄出口面臨挑戰

高雄市政府今召開產業座談，由市長陳其邁主持，邀請產業界代表討論關稅衝擊，並聽取各界意見。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今召開產業座談，由市長陳其邁主持，邀請產業界代表討論關稅衝擊，並聽取各界意見；與會代表指出，本次關稅戰打破國際慣例，憂心將導致中國放棄美國市場，轉而與台灣競爭歐洲及東南亞市場，使高雄出口面臨挑戰。

今與會團體包括中華民國工業區廠商聯合總會、高雄市工業會、高雄市工業總會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、高雄市銀行商業同業公會等代表。

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陳其邁關切台商目前全球投資現況、關稅稅率、產業出口價格及所面臨的各項競爭壓力；與會代表逐一說明業界面臨之困境，並指出本次關稅戰打破國際慣例，憂心貿易戰將導致中國放棄美國市場，轉而與台灣競爭歐洲及東南亞市場，使高雄出口動能面臨挑戰。

台灣對美出口以資通訊產品、電子零組件、汽車零組件為大宗，石化、塑化、鋼鐵等產業亦面臨中國傾銷影響，整體衝擊難以預估，建議政府應全面盤點各行業狀況，審慎評估未來風險；另也盼政府及金融機構提供資金協助，協助企業因應長期貿易戰局。

高雄銀行指出，企業因應關稅問題後續恐產生資金需求，建議中央銀行可考慮放寬存款準備率、釋出銀行剩餘資金，或透過降息以減輕銀行經營成本，提升市場資金動能以支援企業；同時也建議放寬保證額度、提高企業承保上限，並研議政策性紓困貸款之呆帳提列準備率減半，讓放寬獲得強力支撐。

陳其邁強調，美國作為全球最大消費市場，其關稅政策變動勢必影響全球供應鏈與消費需求，總統與行政院長非常關心地方產業情勢，高市府將全力協助企業，擬定各項因應對策，並加快推動各項重大建設工程，提升內需動能，全力協助企業穩健經營。

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