晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高市府邀產業談關稅戰 業界憂高雄出口面臨挑戰

2025/04/09 21:22

高雄市政府今召開產業座談，由市長陳其邁主持，邀請產業界代表討論關稅衝擊，並聽取各界意見。（高市府提供）高雄市政府今召開產業座談，由市長陳其邁主持，邀請產業界代表討論關稅衝擊，並聽取各界意見。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今召開產業座談，由市長陳其邁主持，邀請產業界代表討論關稅衝擊，並聽取各界意見；與會代表指出，本次關稅戰打破國際慣例，憂心將導致中國放棄美國市場，轉而與台灣競爭歐洲及東南亞市場，使高雄出口面臨挑戰。

今與會團體包括中華民國工業區廠商聯合總會、高雄市工業會、高雄市工業總會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、高雄市銀行商業同業公會等代表。

陳其邁關切台商目前全球投資現況、關稅稅率、產業出口價格及所面臨的各項競爭壓力；與會代表逐一說明業界面臨之困境，並指出本次關稅戰打破國際慣例，憂心貿易戰將導致中國放棄美國市場，轉而與台灣競爭歐洲及東南亞市場，使高雄出口動能面臨挑戰。

台灣對美出口以資通訊產品、電子零組件、汽車零組件為大宗，石化、塑化、鋼鐵等產業亦面臨中國傾銷影響，整體衝擊難以預估，建議政府應全面盤點各行業狀況，審慎評估未來風險；另也盼政府及金融機構提供資金協助，協助企業因應長期貿易戰局。

高雄銀行指出，企業因應關稅問題後續恐產生資金需求，建議中央銀行可考慮放寬存款準備率、釋出銀行剩餘資金，或透過降息以減輕銀行經營成本，提升市場資金動能以支援企業；同時也建議放寬保證額度、提高企業承保上限，並研議政策性紓困貸款之呆帳提列準備率減半，讓放寬獲得強力支撐。

陳其邁強調，美國作為全球最大消費市場，其關稅政策變動勢必影響全球供應鏈與消費需求，總統與行政院長非常關心地方產業情勢，高市府將全力協助企業，擬定各項因應對策，並加快推動各項重大建設工程，提升內需動能，全力協助企業穩健經營。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財