晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上櫃公司具韌性 櫃買中心籲投資人理性看待行情

2025/04/09 20:22

櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動。（資料照）櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普公布對等關稅措施，引發市場對經濟衰退、通膨及貿易戰擴大的憂慮，導致近期全球資本市場波動，櫃買市場震盪同樣劇烈。除日前金管會宣布股市穩定措施外，櫃買中心今日表示，上櫃公司基本面穩健，將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，並依主管機關指示適時調整上述股市穩定措施。

櫃買指出，觀察整體上櫃公司去（2024）年財報表現，有獲利之上櫃公司共計640家、約佔76%，其中較前年同期成長的公司計有529家、約佔上櫃公司63%。另統計已完成申報3月自結營收的330家上櫃公司，其今年3月累計營收合計3018億元，年成長367億元、成長幅度約13.84%。其中營收成長的上櫃公司共有231家、佔比70%，顯示上櫃公司仍具韌性與競爭力。

金管會近日也宣布，自4月7日至4月11日採行三項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前 30 個營業日之日平均成交數量 30%調降為3%、上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。櫃買指出，也將持續配合主管機關指示調整執行上述措施。

面對國際情勢造成市場波動，建議投資人應回歸基本面理性評估，投資前應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，加強上櫃公司資訊公開透明。

為利投資人充分了解上櫃公司經營策略及營運績效，櫃買也鼓勵上櫃公司召開法說會，另規劃於本年5月13日至27日舉辦5場次櫃買市場業績發表會，將邀請15家上櫃公司與會，並於5月19日、6月13日及7月與證券商合辦以國內外機構投資人為主之法說會。為加強資訊透明度，鼓勵上櫃公司積極與投資人溝通，櫃買中心亦免費提供直播設備及場地供上櫃公司辦理法說會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財