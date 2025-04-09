上櫃公司具韌性 櫃買中心籲投資人理性看待行情

櫃買中心呼籲投資人理性看待近期行情波動。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普公布對等關稅措施，引發市場對經濟衰退、通膨及貿易戰擴大的憂慮，導致近期全球資本市場波動，櫃買市場震盪同樣劇烈。除日前金管會宣布股市穩定措施外，櫃買中心今日表示，上櫃公司基本面穩健，將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，並依主管機關指示適時調整上述股市穩定措施。

櫃買指出，觀察整體上櫃公司去（2024）年財報表現，有獲利之上櫃公司共計640家、約佔76%，其中較前年同期成長的公司計有529家、約佔上櫃公司63%。另統計已完成申報3月自結營收的330家上櫃公司，其今年3月累計營收合計3018億元，年成長367億元、成長幅度約13.84%。其中營收成長的上櫃公司共有231家、佔比70%，顯示上櫃公司仍具韌性與競爭力。

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金管會近日也宣布，自4月7日至4月11日採行三項股市穩定措施，包括得以其他多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前 30 個營業日之日平均成交數量 30%調降為3%、上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。櫃買指出，也將持續配合主管機關指示調整執行上述措施。

面對國際情勢造成市場波動，建議投資人應回歸基本面理性評估，投資前應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，加強上櫃公司資訊公開透明。

為利投資人充分了解上櫃公司經營策略及營運績效，櫃買也鼓勵上櫃公司召開法說會，另規劃於本年5月13日至27日舉辦5場次櫃買市場業績發表會，將邀請15家上櫃公司與會，並於5月19日、6月13日及7月與證券商合辦以國內外機構投資人為主之法說會。為加強資訊透明度，鼓勵上櫃公司積極與投資人溝通，櫃買中心亦免費提供直播設備及場地供上櫃公司辦理法說會。

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