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今年GDP恐難保3！主計總處估關稅影響經濟成長約1個百分點

2025/04/09 18:26

主計總處初估，對等關稅對今年經濟成長影響逾1個百分點。（記者鄭琪芳攝）主計總處初估，對等關稅對今年經濟成長影響逾1個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國川普政府祭出對等關稅措施，台灣被加徵32%關稅。主計總處表示，川普高關稅若確實執行，將使美國及全球經濟成長明顯減緩，牛津經濟研究院預估今年全球經濟成長由2.6％下調至2％以下，美國、中國、日本及歐盟等均明顯下修，不利我國出口、投資及消費，初估對我國今年經濟成長影響0.5至1.5個百分點。主計總處2月預測今年GDP成長3.14％，換言之，今年GDP將無法「保3」。

立法院財政委員會明邀請相關部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」提出專題報告。主計總處書面報告指出，近年我國對美出口快速增加，出口金額由107年的395億美元大幅上升至113年1114億美元，占整體出口比重由11.8％提升至23.4％，主因資通訊及電子零組件2類產品對美出口顯著增加，兩者合併占我國輸美比重由107年的3成躍升至近7成，反映美中貿易戰後全球供應鏈的轉移，以及美國企業對我國半導體產業高階產品的需求，為兩國產業分工及貿易互補的結果。

影響所及，美國來自我國商品貿易入超大幅增加，根據美國普查局統計，113年我國為美國第6大入超國，入超金額達739億美元，較美中貿易戰前大幅增加587億美元或3.9倍，多為美國企業拓展AI新興應用所必須的高階資通及電子產品；若加徵高額關稅將提高美企成本，台廠供應鏈亦受衝擊。

報告指出，川普的高關稅如確實執行，將使美國及全球經濟成長率明顯減緩，依牛津經濟研究院（Oxford Economic）初步評估對主要國家影響，預估今年全球經濟成長將由3月預測的2.6％下調至2％以下，美國、中國、日本及歐盟等我國主要貿易夥伴亦均將明顯下修，不利我國出口，投資及消費均將受衝擊，本總處初估對我國今年經濟成長影響0.5至1.5個百分點。

主計總處表示， 政府對此變局高度重視，已表示我國不採取關稅報復，並快速提出五大因應策略，包含積極與美協商、給予受衝擊產業支持計畫（行政院預計編列 880 億元特別預算）、提出中長期經濟發展計畫、強化企業對美布局、傾聽產業意見，應可降低衝擊。

至於對等關稅對物價的影響，主計總處表示， 全球經濟降溫將使國際能源及農工原料價格下跌， 4月7日OPEC油價為每桶66.3美元，較4月2日每桶77.4 美元下跌14.3％，銅、鎳、錫等基本金屬亦分別下跌約1成，有助廠商生產成本下降，研判今年CPI 漲幅將低於2月預測的1.94％。

不過，長期而言，加徵關稅壓縮廠商獲利，恐衝擊全球供應鏈，若引發斷鏈危機，將使廠商生產成本提高、轉嫁至終端產品價格，在供給與需求等因素交互影響下，增添長期物價變動不確定性，仍須密切關注後續情勢變化。

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