央行關鍵報告出爐！對等關稅影響經濟成長、間接衝擊房市

央行認為對等關稅施行後，全球經濟動能到制約將限縮台灣出口成長動能，進而影響台灣經濟成長，並間接衝擊到台灣房市。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行明日將由總裁楊金龍前往立法院財委會就對等關稅對我股匯市、經濟、物價及房市衝擊進行專題報告，根據央行報告內容，央行認為對等關稅施行後，全球經濟動能到制約將限縮台灣出口成長動能，進而影響台灣經濟成長，並間接衝擊到台灣房市，物價則在正負兩股力量相互抵銷下，影響不大。

央行強調，美台貿易逆差擴大，主因 2018 年起，美中貿易及 科技爭端、美國強化資安防護、COVID-19 疫情及近期人工智 慧（AI）等新興科技應用熱絡，帶動美國對台灣電子資通訊等 高科技產品需求劇增。

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美國對等關稅施行後，可能因美國消費者實質購買力下滑與 台灣貨品競爭力下降等因素，限縮台灣出口成長動能。

其中， 台灣較具競爭優勢的電子資通訊等高科技貨品，議價能力 相對較高，惟對等關稅施行後，美國通膨可能上升，美國 消費者實質購買力下滑，對高科技產品需求恐遞延或減 少，抑制台灣相關供應鏈出口成長。

台灣傳產貨品則因各國對等關稅稅率不一，相較於稅率較 低的國家，出口競爭力相對不利，限縮貨品出口成長動能。

央行說，由於對等關稅政策對全球經濟成長造成負面影響，如全球貿易量成長下滑，廠商投資意願趨向保守，消費者購買力下降等，導致全球經濟成長動能疲弱，亦將制約台灣經濟成長力道。

目前包含高盛等投資銀行預測對等關稅將使今年台灣經濟成長率減少 0.4 至 1.1 個百分點。不過央行認為，此為初步簡略估算，美國公布的對等關稅稅率遠高於預期，主要國家仍待與美國就關稅議題協商。因此，對全球經貿影響可能不如評估的嚴重，惟其衝擊效果仍具不確定性。

央行指出，儘管美國對等關稅對國內房市無直接影響，但是影響房價變動因素眾多，包含經濟成長、就業情勢、股市變動與購屋信心等，可能會受到間接影響。

央行將密切觀察美國關稅政策後續發展及其對國內房市的可能影響，並持續檢視信用管制措施執行成效，滾動調整相關措施內容。

至於對於國內物價影響，央行指出，美國對等關稅政策將帶來全球通膨外溢效應。美國對等關稅實施，可能經由進口中 間財貨的關稅轉嫁至最終產品售價，推升進口國通膨，而透過外溢效應，間接提高我國相關進口品成本，不利國內物價穩 定，但外溢效應需要一段較長時間才會逐漸顯現。

然而，若台灣灣經濟景氣受到關稅衝擊使國內消費需求下滑，則可抑制物價上漲。 且即使對等關稅使新台幣匯率貶值，推升我進口品成本，但新台幣貶值對國內通膨率影響有限，加上國際原物料價格走低將抵銷匯率貶值衝擊，應可減緩輸入性通膨壓力，在正負面通膨衝擊互抵下，對台灣通膨影響應屬有限。

根據央行初估， 新台幣兌美元匯率貶值1%，影響消費者物價指數（CPI） 年增率約 0.025~0.05個百分點。

央行表示，將持續關注美國對等關稅實施後，對國內外通膨情勢的 可能衝擊，適時調整本年台灣通膨率預測值。

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