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關稅前拉貨效應！面板雙虎首季營收雙增

2025/04/09 16:32

面板雙虎首季淡季不淡，營收雙增。（記者陳梅英攝）面板雙虎首季淡季不淡，營收雙增。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅來勢洶洶，客戶提前拉貨潮，帶動面板雙虎首季營收表現淡季不淡，其中，友達（2409）首季營收來到721億元，季增5%、年增21.2%；群創（3481）首季營收559億元，季增4.2%、年增也來到10.8%。

友達自結3月合併營收為258.5億元，月增5.1%、年增21.9%，累計首季營收721.0億元，較上季增加5.0%，與去年同期相比增加21.2%。

群創3月自結合併營收188億元，月增1.4%，年減6.8%。累計首季營收559億元，較上季增加4.2%，較去年同期增加10.8%。

群創也公布3月大尺寸合併出貨量853萬片，月減0.2%；中小尺寸合併出貨量2,945萬片，月減4.0%。

首季大尺寸合併出貨量2,508萬片，季減2.7%；中小尺寸合併出貨量8,506萬片，季增12.6%。

面板廠表示，首季營收成長除受惠於電視面板漲價外，因應關稅不確定性，客戶出現提前拉貨潮也是原因之一，也因為如此，第二季目前傾向保守看待，其中，IT初步研判影響較大，TV有剛性需求，且因多數電視大廠在墨西哥都有設廠，預期衝擊較小。

市調機構TrendForce則觀察到，因關稅戰緣故，已有NB客戶搶在4月9日加稅前空運出貨，部分PC品牌大廠則暫停拉貨，TV需求雖然尚未看到明顯轉弱，但是預期關稅下去後對供應鏈將形成不小衝擊，預期這一輪電視面板價格漲勢可能會在4月結束，全面轉為持平。

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