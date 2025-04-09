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名師解盤》吳裕良：美中關稅貿易戰升溫 保守觀望等待利空沉澱

2025/04/09 16:18

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

4月2日美股盤後川普政府公布對等關稅細節，實際公布的結果遠遠高於市場預期，全球金融市場因此大幅受到衝擊。黃金、原油、匯率等多數市場近乎呈現急跌走勢，這兩天債券市場也受到波及。

為了化解僵局，歐盟執委會針對汽車與工業產品，向川普提出美歐之間「零關稅對零關稅」的提議。不過川普隨即回應表示不夠，歐盟要向美國採購能源才能化解美國對歐盟高達3,500億美元的貿易赤字；中國則對川普的「解放日關稅」採取對抗姿態，宣布對所有美國進口產品課徵34%報復性關稅，川普隨後追加中國50%關稅，累計稅率達104%，4/9實施，美中關稅貿易戰白熱化，目前尚未看到任何明朗跡象。

經濟數據部分，臺灣3月CPI年增率上升至2.3%，因食物類價格年增率上升，且春節基期干擾結束，教養娛樂類及雜項類價格年增率明顯回彈，故3月整體CPI年增率由前月的1.6%上升至2.3%，符合市場預期。然而外食、房租、醫療費用等服務類價格仍持續上漲，預計4月CPI年增率仍將維持在2%以上。未來需留意地緣政治及貿易政策變動帶來的下行風險。

台股在清明連假後反應對等關稅利空，連跌三天，甚至創下史上最大跌點，累計下跌超過3900點。全球貿易戰升級，川普關稅政策令企業投資轉為觀望，高關稅可能抑制消費，多家投行下修今年台股企業獲利展望，恐慌情緒仍然壟罩金融市場。今日（4月9日）國安基金啟動安定市場任務，授權進場護盤，維持台股穩定，然而根據路透社報導，美國正在調查台積電是否違反美國出口管制調查，主因台積電晶片出現在中國華為人工智慧（AI）的處理器。若調查屬實，台積電可能因此面臨10億美元或更高的罰款，加深市場不安情緒。在關稅議題未明朗前，預估市場仍呈弱勢，後續觀察4月17日台積電法說會動向。

今日（4月9日）收盤加權指數下跌1068.19點，收在17,391.76點，成交量放大至5,666億。從技術面看，目前加權指數下跌量增，上漲動能不足，但短線跌幅過大，有跌深反彈的契機，然而關稅貿易戰風險影響下，盤勢仍處震盪弱勢格局。

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