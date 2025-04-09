美國關稅衝擊 台灣縫紉機自力救濟

台中市經濟發展局長張峯源拜會台中市進出口公會，掌握產業受衝擊。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國對台課徵32%關稅，重創我國出口產業，台中市進出口公會理事長劉宏洲指出，台灣的縫紉機產業技術具競爭優勢，以縫紉機市場為例，主要出口國家在歐盟及北美地區，現在只能自力救濟與客戶協商加徵關稅的共同分擔比例，希望短期內政府透過優惠補助措施來因應，也期盼中央儘速與美談判。

因應美國對等關稅影響，台中市經濟發展局長張峯源拜會台中市進出口公會，掌握產業受衝擊情形，以研擬相關因應對策，劉宏洲則指出，受美國對等關稅影響，傳統工具機影響甚鉅。

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公會理事曾添財表示，雖然鋼鐵原物料價格上漲，但台灣手工具靠高質量仍具有國際競爭力，相信可以透過分散市場降低此次危機風險。

常務理事許秀芬認為，公司主要產品是工具箱及塑膠棧板，雖以內需市場為主，但以外銷導向為主的工具機產業受影響，連帶影響供應鏈與勞動市場，內需市場也受牽連。

經發局因應美國關稅衝擊，市府成立專案小組，祭出6大策略，包括一週內針對產業影響態樣調查完成、呼籲政府公股行庫不要抽銀根、盼立法院不分朝野盡速通過880億元補助方案、研訂勞工輔助方案、分散廠商訂單擴大非美市場、拓銷參展補助，協助業者降低關稅衝擊。

張峯源說，為鼓勵國內廠商多到美國以外的市場去行銷，爭取世界各國的訂單，現正擬定相關協助措施，包括補助廠商到國外參展行銷，另台中國際會展中心即將啟用，各界也能邀請美國以外廠商到會展中心參展，共同加強台灣與美國以外國家經貿往來，協助廠商拓銷國際，加速產業轉型升級。

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