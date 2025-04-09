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星展銀：對等關稅衝擊 台灣今年GDP成長2.5個百分點

2025/04/09 16:21

星展集團資深經濟學家馬鐵英今指出，美國對等關稅對台灣經濟成長率的衝擊，估計達2.5個百分點。（資料照，記者吳欣恬攝）星展集團資深經濟學家馬鐵英今指出，美國對等關稅對台灣經濟成長率的衝擊，估計達2.5個百分點。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展集團資深經濟學家馬鐵英今表示，台灣在此波對等關稅衝擊中，是稅率較高的國家，不但超過亞洲國家平均，也超過所有國家的平均。她指出，美國對等關稅對台灣經濟成長率的衝擊，估計達2.5個百分點。

馬鐵英表示，美國宣布對台灣對等關稅稅率高達32%，明顯超過預期，不但高於亞洲11個主要經濟體的平均稅率28%，以及受對等關稅影響的60個國家的平均水準29%。

她指出，此稅率的設定主要基於美國試圖縮小雙邊貿易逆差的需求，而非最初預期的依據與美國之間的關稅稅率差異，或非關稅貿易壁壘。

台灣對美國出口市場的高度依賴，容易受到對等關稅的負面影響。2024年，台灣對美出口金額佔其總出口金額的23%，佔名目GDP的14%。在對美國的出口依賴度方面，台灣在亞洲主要經濟體中位居第2，僅次於越南。

馬鐵英指出，美國對等關稅對台灣經濟成長率的衝擊，在價格彈性0.5的假設下，直接影響1.7個百分點，間接影響0.8個百分點，加總為2.5個百分點。 不過貿易談判和財政措施可能有助於減輕台灣及全球的潛在GDP損失。

馬鐵英指出，台對美出口第一名是電腦零組件，包括AI伺服器，去年出口值達329億美金，在美市佔率達32.7%，她認為台灣在這部分因市占率高，有一定市場定價能力，市場取代小，且電腦零組件本來就屬於較易受經濟影響、敏感度高的產品，因此這方面的衝擊主要是間接影響。

馬鐵英認為，半導體關稅目前影響不是那麼大，台灣去年向美國出口的半導體產值僅15.5億，多數是出口到中國和東南亞國家，如果美國直接開徵半導體關稅，對台灣半導體衝擊沒有想像中那麼大。

馬鐵英指出，對等關稅對台灣國內CPI影響，因為台灣沒有關稅反制措施，不會導致國內進口物價上漲，加上對等關稅影響台灣總體經濟表現，經濟成長放緩，需求面的通膨壓力減少，民間消費和房地產預期都有連鎖反應，對台灣物價影響反而可能往下走。 

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