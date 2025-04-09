衛報：北京手握多張牌 硬槓川普104％關稅戰

《衛報》分析，儘管中國經濟近年面臨諸多挑戰，但在川普關稅政策上，北京展現出不退讓的堅定立場。圖為中國國家主席習近平。（法新社資料照）

〔記者陳成良／綜合報導〕美中貿易戰再度升溫，美國總統川普將關稅政策推向前所未見的高點。《衛報》9日分析指出，面對關稅戰，北京顯然不打算先讓步。

今年初，川普僅威脅對中國進口商品加徵10%關稅，短短不到三個月，這個數字已飆升至驚人的104%。中國除了祭出34%的報復性關稅，也展開強硬言詞反擊。中國外交部發言人林劍直言：「面對挑戰，我們絕不退縮。」商務部更警告將「奉陪到底」，並預告進一步反制措施。

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這種針鋒相對的態勢引發市場憂慮，恐導致全球物價上漲、民眾受苦，甚至引發全球經濟衰退。然而，在關稅對峙戰場上，北京展現堅定姿態。

經濟預測機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊萊瓦（Diana Choyleva）表示：「對習近平而言，只有一種政治上可行的回應：放馬過來！任何示弱跡象在政治上都無法立足。」

北京強硬立場的關鍵優勢在於，美國對中國進口商品的依賴程度遠高於中國對美國的依賴。美國從中國進口的主要是消費品，如智慧型手機和電腦。分析顯示，即使在關稅僅54%時，美國市場最便宜的iPhone價格就可能從799美元飆升至1142美元，這種直接衝擊消費者的後果，「川普難以完全歸咎於中國」。

相較之下，中國從美國進口的主要是工業和製造業物資，如大豆和飛機引擎，這類價格上漲更容易被產業鏈吸收，消費者感受較小。

更重要的是，自2018年首輪貿易戰以來，中國已積極分散風險。2018至2020年間，巴西對中國的大豆出口量增加了45%以上，同期美國出口則下滑38%。2024年美國對中國農產品出口額為292.5億美元，遠低於2022年的428億美元。

此外，北京手中還握有其他反制牌。《衛報》提到，本週二兩位民族主義部落客發布了內容相同的文章，列出可能的報復措施，包括暫停芬太尼（fentanyl）管制合作、調查美企在中國的知識產權獲利、禁止好萊塢電影等。對於封殺好萊塢電影，分析認為官方甚至無需直接下令，過去北京曾默許網路民族主義者發起草根抵制運動，如2017年針對南韓樂天集團（Lotte）的大規模抵制。

《衛報》坦言，中國的優勢並非萬能。中港股市已下挫，北京也尚未找到有效提振內需的方法。貿易戰升級正將中美關係推向歷史低點。中國政治觀察家利明章（Bill Bishop）警告：「貿易關係是兩國的基石，隨著這個基石崩壞，其他領域必然承受更大壓力。」然而，在川普政府暗示北京籌碼有限之際，《衛報》判斷，中國近期顯然毫無退讓打算。

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