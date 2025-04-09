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川普新關稅措施今午上路 我談判小組囊括府院外交系統

2025/04/09 14:26

政院人士今天表示，由副院長鄭麗君領導的談判小組，成員將囊括國安體系、外交體系、經貿辦總談判代表、副總談判代表等。（資料照）政院人士今天表示，由副院長鄭麗君領導的談判小組，成員將囊括國安體系、外交體系、經貿辦總談判代表、副總談判代表等。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普的對等關稅新制在台灣時間今（9日）中午正式上路。政院人士今天表示，由副院長鄭麗君領導的談判小組，成員將囊括國安體系、外交體系、經貿辦總談判代表、副總談判代表等，後續的談判方向，行政團隊都會有最適合的安排，怎麼談、何時談、如何談，政府會有最適合的安排。而鄭麗君目前人在國內。

美國總統川普祭出的懲罰性關稅措施今天正式生效，根據美國海關暨邊境保護局（CBP）公告，共有86個國家或地區的輸美商品將被徵收稅率11％至50％不等的對等關稅；其中，台灣適用稅率為32%。

行政院提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對880億元補助經費，行政院將以特別條例編列特別預算方式，對於目前的進度？政院人士表示，有關後續涉及修法及立法工作，政府也會加速提出，希望能夠獲得立法院共同支持。

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