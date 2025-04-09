關稅干擾 群益投信：採用「SEEK」策略尋股債多元契機

川普關稅政策引發的經濟挑戰等因素干擾下，全球金融市場表現劇烈震盪。（路透）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年以來在DeepSeek所引爆的AI變革、川普關稅政策引發的經濟挑戰等因素干擾下，全球金融市場表現劇烈震盪。展望第二季，群益投信表示，面對美國來勢洶洶的對等關稅措施，接下來關注焦點在於各國協商進程與是否祭出反制措施，同時也關注實體經濟活動與民間消費力道是否減弱、聯準會政策動向等，因此在不確定性環伺之下，建議投資人可採用「SEEK」投資策略來因應，藉此強化投資組合收益與波動控管的能力，穩健應對市場變化。

群益投信指出，「SEEK」投資策略中的「S」代表Stable Income低波配置，聚焦低波動資產，可透過採股債多元配置、廣納收益來源的多重資產基金來應對動盪市況，而強調收益來源的投資者，可掌握投資標的體質較佳、收益水準較突出的金融債基金、複合債基金或優先順位非投等債基金。第一個「E」則是Emerging Asia亞洲雙星，尤以景氣與企業獲利保持韌性之台灣市場，以及擁有龐大內需市場、受關稅影響程度相對低的印度市場，投資人可透過台灣或是印度股票基金來參與。

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群益投信進一步說明，第二個「E」為ETF，尤以具息收保護的台股高息ETF、長天期BBB投等債ETF、非投等債ETF最值留意。最後的「K」代表Key Trends關鍵趨勢，可留意AI變革發展或川普關稅政策靴子落地下，受惠市況演變之投資趨勢。

群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人柯鴻旼表示，川普欲透過關稅手段達成美國製造的目標，也帶動財政收入，進而重塑地緣政治。近期台股受關稅政策影響而劇烈震盪，但隨著AI商機遍地開花，有利台灣半導體、硬體產業鏈建立長期產業競爭力。此外，台股獲利表現也為台股下檔提供最佳支撐，ETF的穩健買盤更成為台股的重要第三隻腳，顯示台股資金面、產業面皆有結構性的轉變。雖然關稅政策造成短期市場波動，但這些市場雜音也為中長期提供買點。從短、中期來看，投資人可留意台灣內需相關類股，包括高殖利率的旅遊、航空、營建、軍工、金融、生技新藥、原物料等。長期則看好AI與半導體產業，包括Edge AI、ASIC、IC設計、先進封裝等領域。

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