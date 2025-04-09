對等關稅衝擊 劉鏡清：今年GDP恐難「保3」

美國總統川普宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，國發會主委劉鏡清坦言，台灣今年經濟成長率恐難「保3」（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，國發會主委劉鏡清坦言，台灣今年經濟成長率恐難「保3」，但政府還是會以此為目標努力。

立法院經濟委員會今邀經濟部長郭智輝及國發會主委劉鏡清針對「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

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有立委詢問和美國談判相關事宜，劉鏡清表示，全球AI伺服器9成掌握在台灣業者手上，晶片也是，因此台灣與美國廠商是百分之百緊密結合的供應鏈、彼此互惠，所以美國廠商很幫台灣講話。

他強調，目前正在與美方積極溝通，因為供應鏈替代過程中不會這麼快速，台灣有一定優勢去談；且過去台美關係良好，這讓台灣有比較好的溝通管道。

劉鏡清以自己在美商服務的經驗分析，美國應該會採取通則先行，但針對個案都會有談判空間，目前超過60國家排隊在談，他判斷台灣應該會在優先位置。

會中劉鏡清表示，根據委外專業機構的研究，以台灣對等關稅32％稅率來看，會影響經濟成長率0.43到1.61個百分點，坦言對等關稅衝擊下，今年台灣經濟成長率難保3%。

在對業者的協助上，劉鏡清表示，台灣在新興市場仍有很大成長空間，廠商不外兩種策略，一是移轉供應鏈到其他適合的生產基地，另一為分散市場，例如近年崛起的印度、土耳其，有不少台廠已前往還賺到一桶金。他指出，後續政府會提供誘因，也會與產業及相關公協會溝通，協助廠商開拓新市場。

劉鏡清也呼籲，國家遇到困難時，不要扯後腿；應該一起面對問題，有建設性意見歡迎提出。

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