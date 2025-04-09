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關稅變局！水產外銷業者認將可擴大市佔、畜牧業盼維持對美關稅

2025/04/09 14:20

台灣農產品輸入美國關稅提高到32%，有水產貿易業者認為，因美國市場台灣水產品的競爭對手是中國、越南，隨兩國的關稅更高，台灣水產品的價格和過去以低價搶市的中國、越南水產品拉近，反而是擴大台灣水產品在美國市佔率的機會。（資料照）台灣農產品輸入美國關稅提高到32%，有水產貿易業者認為，因美國市場台灣水產品的競爭對手是中國、越南，隨兩國的關稅更高，台灣水產品的價格和過去以低價搶市的中國、越南水產品拉近，反而是擴大台灣水產品在美國市佔率的機會。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國實施對等關稅措施今生效，台灣除半導體以外產品輸美的關稅將到32%，我方已赴美展開以0關稅為基礎談判，有水產貿易業者認為，美市場的主要競爭對手中國、越南關稅更高將是台灣水產擴大市佔率的機會。

台灣農產品即起輸出到美國關稅達32%，中國農產品輸入美國的關稅則達104%，台灣鯛協會理事長郭建賢屢屢警示要慎防中國水產品到台灣洗產地，建議盡速建立DNA檢定法以及查核加工廠買魚出貨數量等，農業部次長黃昭欽則表示，會將相關意見納入參考，也表示農業部目前已規定茶葉、蜂蜜、牡蠣等都納入溯源，未來也將審慎評估擴大品項。

面對關稅變局，有外銷多項水產品到美國等市場的不具名貿易業者表示，目前雖然美國訂單暫緩，但這是因為還在觀望最終關稅稅率結果，但認為關稅變局反而是台灣水產業者的機會，她直言台灣水產品在美國的競爭對手主要是越南、中國，但隨越南與中國被美國開徵更高稅賦後，價格就和台灣水產品拉近，在價格相近下，台灣水產品品質更好，反而更有競爭力。

美國為我國最大農產品出口市場，也是最大進口國，去年出口、進口產值分別為8.8億美元、37.98億美元，自美國輸入的主要品項以黃小玉為主，還有雞肉、牛肉、豬肉等，去年各從美國輸入20.4萬噸、6萬噸、3892噸，美國曾點名我國對美農產品貿易障礙包含關稅等，畜產會今天召開董監事會議，產業團體在會上表達希望畜產品進口關稅維持原狀。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，雞肉進口關稅目前為20%，若今年的進口量超過去年總額時，就會啟動自我防衛機制，關稅會從20%調升到26%，產業主張關稅維持現況，也直言若關稅取消，恐怕會衝擊國內肉雞、雞蛋產業。

美國輸入我國的雞肉以雞腿為主，邱時恩指出，美國進口的肉雞雞腿1公斤含稅後到市場的終端價格約80元，台灣生產的同規格肉雞雞腿1公斤價格則約120元到140元，若取消關稅，價差將進一步拉大，且國內養雞的飼料原料等都是進口，飼養成本較高下，即使台灣肉雞本生有生鮮優勢，仍會面臨嚴峻挑戰。

邱時恩表示，雖然不知道政府最終對美關稅談判結果如何，但產業立場就是希望農產品輸入關稅維持現況，若真的有調整，也希望政府要提出有效的配套措施，包含應將雞肉的產地標示比照豬肉、牛肉入法，另肉雞都以農企業一條龍契作生產為主，希望農業部未來可協助雞農和農企業談判協調契養條件，還有協助將雞舍設備更新等。

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