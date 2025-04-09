陸委會：美中互徵關稅使中國台商壓力倍增

陸委會送交國會的報告強調，美中互徵關稅將使在中國台商壓力倍增，政府已計畫將「投資台灣三大方案」再延長3年至2027年。 （資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院外交國防委員會明（10日）邀請外交部、經濟部、陸委會、財政部等單位，報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」。陸委會強調，美中互徵關稅將使在中國台商壓力倍增，政府已計畫將「投資台灣三大方案」再延長3年至2027年。

陸委會送交國會的報告指出，總統4月6日已宣示，在維護台灣經濟持續發展的目標下，面對美國的「對等關稅」政策，將採取五大策略因應。包含 「透過談判，全力爭取改善對等關稅」、「 提出產業支持計畫」「提出中長期經濟發展計劃」、「台灣加1；亦即台灣加美國的新布局」及「開啟產業傾聽之旅」，政府相關機關將積極賡續推動五大策略以因應全球經貿挑戰。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，近年全球地緣政治局勢變化加劇，「川普2.0」新政更對全球經濟前景埋下高度不確定性，面對供應鏈重組、中國不公平競爭等新挑戰，基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球，加強美國、行銷全世界 」之經貿戰略。

陸委會提及，政府將持續蒐整中國與國際經貿情勢，審慎評估對中國、台灣及兩岸經貿關係之影響，配合國家整體經濟發展，協同相關機關適時檢討兩岸經貿法規及措施，並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿進行必要、有序的調整，以強化台灣產業及經濟安全、主體性及韌性。

在協助中國台商回台投資及多元布局方面，陸委會強調，美中互徵關稅將使在中國台商壓力倍增，政府已計畫將「投資台灣三大方案」再延長3年至2027年，其中「歡迎台商回台投資行動方案」將有效協助台商回台投資。

陸委會指出，因應美國關稅措施，經濟部將協助台商海外布局，已在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局，並提供台商轉移至美國或其他國家設廠相關資訊及協助等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法