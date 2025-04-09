晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川普關稅震撼彈！帝寶車燈「客人最大」、金可集團憂心影響消費力

2025/04/09 12:52

帝寶車燈執行長許叙銘強調，帝寶車燈外銷佔產品3、40％，希望政府能在資金等部分出點力。 （記者劉曉欣攝）帝寶車燈執行長許叙銘強調，帝寶車燈外銷佔產品3、40％，希望政府能在資金等部分出點力。 （記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普對台灣課徵32％關稅的對等關稅，對全球投下震撼彈。台灣車燈龍頭、股票上市公司的「帝寶車燈」執行長許叙銘強調，帝寶車燈外銷佔產品3、4成，由於「客人最大」，希望政府能在資金等部分出點力；金可集團董事長蔡國洲表示，比較憂心民眾消費力會受到影響。

　許叙銘指出，美國對多個國家都祭出對等關稅，這是全球普遍性的問題，並非針對單一對象或是單一產業，相關業者都要慢慢調適。由於帝寶車燈的產品，外銷美國大約佔了3、4成，希望政府能夠出點力，在資金、勞工、所得稅方面都能夠提供協助與資源。

許叙銘強調，對做生意的人來說，客人最大，因此在對等關稅的協商部分，客人掌握較大的資源，相對來說，他個人認為我們的資源很有限，希望政府能夠對受影響的業者多出點力。

而打造華人最大眼鏡王國的金可集團董事長蔡國洲表示，川普對等關稅所投下的震撼彈，比較讓人憂心的是對大環境的衝擊，也就是未來的消費力會受到影響。

彰化縣長王惠美強調，用兵貴在神速，希望中央應能夠趕快盤點所有的影響層面，才能讓因應對策精準到位，最重要的是「雨天不能收傘」，在融資部分要給業者最大的協助。這次產業受到影響各自不同，有的外銷佔比7、8成的工廠，就收到美國要求放假半年，勢必對第一線員工造成最大的衝擊，希望中央能夠及早因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財