川普關稅震撼彈！帝寶車燈「客人最大」、金可集團憂心影響消費力

帝寶車燈執行長許叙銘強調，帝寶車燈外銷佔產品3、40％，希望政府能在資金等部分出點力。 （記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普對台灣課徵32％關稅的對等關稅，對全球投下震撼彈。台灣車燈龍頭、股票上市公司的「帝寶車燈」執行長許叙銘強調，帝寶車燈外銷佔產品3、4成，由於「客人最大」，希望政府能在資金等部分出點力；金可集團董事長蔡國洲表示，比較憂心民眾消費力會受到影響。

許叙銘指出，美國對多個國家都祭出對等關稅，這是全球普遍性的問題，並非針對單一對象或是單一產業，相關業者都要慢慢調適。由於帝寶車燈的產品，外銷美國大約佔了3、4成，希望政府能夠出點力，在資金、勞工、所得稅方面都能夠提供協助與資源。

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許叙銘強調，對做生意的人來說，客人最大，因此在對等關稅的協商部分，客人掌握較大的資源，相對來說，他個人認為我們的資源很有限，希望政府能夠對受影響的業者多出點力。

而打造華人最大眼鏡王國的金可集團董事長蔡國洲表示，川普對等關稅所投下的震撼彈，比較讓人憂心的是對大環境的衝擊，也就是未來的消費力會受到影響。

彰化縣長王惠美強調，用兵貴在神速，希望中央應能夠趕快盤點所有的影響層面，才能讓因應對策精準到位，最重要的是「雨天不能收傘」，在融資部分要給業者最大的協助。這次產業受到影響各自不同，有的外銷佔比7、8成的工廠，就收到美國要求放假半年，勢必對第一線員工造成最大的衝擊，希望中央能夠及早因應。

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