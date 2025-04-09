貿易壁壘成關鍵風險 世界鋼鐵協會：今年鋼市復甦力道弱於預期

受到地緣政治、貿易壁壘衝擊，世界鋼鐵協會認為今年鋼市復甦恐弱於預期。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會（worldsteel）8日於澳洲雪梨召開特別理事會（SGM），但全球遭受川普關稅風暴，世界鋼鐵協表示，全球經濟在今年初表現相對有韌性，但貿易摩擦升溫、地緣政治風險增加以及政策不確定性上升，對原本預期的復甦步調「產生負面影響」，因國際情勢變動較大，本次不發布成長預測。

世界鋼鐵協會指出，原本2025年全球鋼鐵需求預期將結束連續3年下降的態勢，並轉向溫和復甦，但美國近期所推動的對等關稅及貿易摩擦升溫，使此樂觀預期受到挑戰。不同地區鋼鐵需求走勢「出現明顯分化」，全球整體動能仍將較2024年轉強，但因不確定性拖累，「復甦力道可能弱於原先預期」。

請繼續往下閱讀...

隨著近期關稅措施升級，製造業有再次陷入衰退的風險。針對3大經濟體分析，北美地區受到近期關稅措施及持續的貿易緊張局勢影響，經濟成長展望遭受負面衝擊，造業尤其是汽車產業的復甦形成明顯阻礙；美國鋼鐵需求2025年預計趨於穩定，但成長力道有限，預期至2026年才能逐步恢復成長動能。

至於歐盟地區如德國及其他歐盟國家透過增加基礎建設和國防支出，試圖提振工業生產與內需，鋼鐵需求因此逐漸止穩，但2025年整體成長仍有限，預計要到2026年才可望明顯回升。

而中國今年房市修正趨勢雖有所緩和，但貿易緊張局勢及製造業需求的疲軟持續影響鋼鐵需求，仍要等到2026年進一步止穩回升，復甦動能仍受貿易環境惡化的限制。

世界鋼鐵協會認為，全球經濟逐步走出高通膨與高利率的壓力，各國透過加強財政刺激、推動基礎設施建設以及貨幣政策逐步趨向寬鬆，預期2025年鋼鐵需求將溫和復甦，但全球貿易保護主義升溫、關稅壁壘提高，以及地緣政治不確定性的增加，成為可能抑制復甦動能的重要變數。

另外，中國經濟因政策支持逐步穩定，鋼鐵需求下降幅度可望逐年收窄，印度、中東、東協等新興市場則持續呈現強勁的成長動能，歐美經濟也有望於2026年回穩。世界鋼鐵協會指出，鋼鐵需求復甦雖具潛力，但貿易環境的變化仍須密切關注，貿易摩擦加劇可能將對全球經濟造成進一步的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法