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對等關稅引爆失業潮？洪申翰：鎖定受衝擊產業給予支持

2025/04/09 09:55

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。勞動部長洪申翰會前接受媒體聯訪。 （記者李靚慧攝）立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。勞動部長洪申翰會前接受媒體聯訪。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國將對台灣商品課徵32%對等關稅，將對勞工就業恐造成嚴重衝擊，勞動部日前提出「安定就業」4大措施，但已有業者公開表示將實施減班休息、裁員，勞動部長洪申翰今日表示，已鎖定機械產業、汽車、橡膠、水五金等嚴重影響產業主動聯繫，政策資源、支持勞工的方案可以早點給予協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。勞動部長洪申翰會前接受媒體聯訪。

洪申翰表示，針對本次受美國關稅政策影響的產業，勞動部推動「安定就業」4大措施，主要就是希望還在職的勞工，不要受影響、被解雇，其次就是對失業勞工，也不希望他們喪失重返職場的機會，因此會提出安心就業的方案，規劃可運用經費150億元。

外界關注對就業市場的影響，勞動部非常密切關注目前對產業衝擊，因為對就業市場的衝擊，還是來自於產業衝擊，所以已與各大工協會聯繫，密切掌握產業的狀況，包括企業用人狀況，希望以最快的速度掌握，並提出因應做法。

針對日前已有日前彰化地區「伸仁紡織」已對外表達公司將被迫大幅縮減規模，正評估無薪假以及人事精簡等因應措施，是否有其他企業也有類似狀況？洪申翰表示，經由了解，目前得到的情形，還未接獲如報導內容般的通報，目前機械產業、水五金產業主動聯繫，政策資源、支持勞工的方案可以早點給予協助。

對於勞動市場的衝擊評估，何時可以提出？洪申翰表示，對勞動市場的衝擊，前提是對產業的衝擊，但目前美方持續拋出「豁免條款」等新的做法，或是還有其他實施細節未定，因此目前若要做出非常具體的量化，還需視美方規定細節。

此外，也有勞團提出要訂定「禁止裁員｣的訴求，洪申翰表示，勞動部要提醒，即使企業遇到衝擊，還是必須合法合規，也要注意政府提供的支持方案，避免企業濫用減班休息的方案。

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