拜登時代終結！川普打造「世界加密首都」 美司法部解散執法團隊

美國司法部近日宣布，將解散國家加密貨幣執法團隊，被視為現任總統川普推動美國成為「世界加密貨幣之都」承諾的重大進展。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部近日宣布，將解散國家加密貨幣執法團隊（NCET），並停止調查多數加密貨幣詐欺案件，顯示前總統拜登時代的嚴格執法政策正式落幕，也被視為現任總統川普推動美國成為「世界加密貨幣之都」承諾的重大進展。

綜合外媒報導，美國副司法部長布蘭希（Todd Blanche）在最新發布的備忘錄中明確指出，司法部「將不再進行具數位資產監管效力的訴訟或執法行動」。同時，司法部轄下的市場誠信與重大詐欺部門也將中止對加密貨幣的專案執法，以便集中資源處理其他優先事項，包括移民與政府採購詐欺等問題。

請繼續往下閱讀...

備忘錄進一步指出，未來司法部僅會針對利用加密貨幣進行恐怖主義、毒品交易、人口販運、組織犯罪、駭客攻擊或其他重大犯罪的個人發起調查與起訴。至於一般性的詐欺案件，若未涉及實質危害國家安全或嚴重侵害投資人利益，將不再優先處理。

國家加密貨幣執法團隊於2022年在前總統拜登政府時期成立，當時被視為加強加密資產監管的重要里程碑。該團隊過去主導多起重大案件，包括對全球最大加密交易所幣安（Binance）及創辦人趙長鵬的調查，後者於2023年承認違反美國反洗錢法，並支付43億美元和解金。

這項政策轉向也與川普日前簽署的行政命令相互呼應。該命令旨在強化美國在數位金融科技領域的全球領導地位，反映出川普政府對加密產業採取友善、放鬆監管的整體態度。川普曾多次公開表示，希望將美國打造成全球加密貨幣的創新中心，並視其為未來經濟的重要引擎。

川普政府的加密與人工智慧事務主管、矽谷知名風險投資人塞克斯（David Sacks），也罕見發聲安撫市場情緒。他在社群平台X上表示，這項改革是為了減少對創新的壓抑，並讓資本與技術能自由發展，不再受到過度官僚與執法干預的箝制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法