業界強力反彈 路透：美國考慮調整中製船舶港口費計劃

知情人士表示，美國正考慮調整對中製船舶徵收港口費的計劃。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕6名知情人士透露，在收到業界大規模的負面回應後，美國川普政府正在考慮放寬對訪問美國港口的中國船舶徵收額外費用的計劃，產業人士認為，這項計劃恐對經濟造成毀滅性打擊。

《路透》報導，美國貿易代表辦公室先前提議，中國建造或是與中國相關的船舶每次停靠美國港口時，都將收取可能高達300萬美元（約新台幣9933萬元）的費用。

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美國貿易代表辦公室在2024年4月開始對中國的海洋運輸產業和發展計劃進行新調查，並在完成調查後公佈這項提案。川普政府認為，徵收港口費將抑制中國在海上日益增強的商業、軍事優勢，並促進美國國內航運產業的發展。

但煤炭、農業等眾多行業的代表上（3）月在公開聽證會上表示，由於現在全球航運船隊中與中國有關的船舶佔大宗，且要更換這些船隻需要一定時間，因此港口費可能會導致從煤炭到大豆等所有產品無法運往市場。

知情人士表示，政府也正考慮修改收費標準，以降低產業負擔，並減少對美國企業的影響。其中1名知情人士提到，政府正在考慮的選項之一是根據企業船隊裡中國製船隻的數量調整收取的費用，這代表那些中國船較少的公司，被收取的費用也會相對更低。

2名知情人士稱，政府同時也考慮依照船隻的噸位來收費，而不是採取固定費用，這意味著小型船舶的費用將降低，或許能減輕載運穀物或是其他商品運輸等小眾貿易的小型船舶。

知情人士指出，美國貿易代表辦公室制定港口費提案時，考慮到了運輸零售商品的大型貨輪，但對於大宗商品流動的影響，並沒有充分考量。

傑富瑞（Jefferies）分析師諾克塔（Omar Nokta）表示，港口費影響最大的產業是貨櫃運輸和汽車運輸，基於他們的合併性質，在擬議的框架下，他們要支付的費用比例很高。此外，由於營運商為了盡量減少受到ˋ美國費用的影響而轉移船隻，可能造成一定程度的混亂，因此所有航運領域都可能受到影響。

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