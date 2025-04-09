砲轟美商務部長後 華爾街大老阿克曼改口了

對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）支持者、對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）上週痛批美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），指控盧特尼克從現在的經濟困境中獲利，但阿克曼卻在週一（7日）變臉，收回對於盧特尼克的指責，改口稱對於盧特尼克批評是不公平的，同時也不認為盧特尼克是在謀取個人利益，「我相信他正在盡力為國家服務」，引發市場熱議。

阿克曼在上週日（6日）批評盧特尼克，表示：「我們的經濟面臨崩潰，盧特尼克卻從中獲利。當初選擇一位所屬公司長期持有固定收益槓桿的人作為商務部長，是個糟糕的決定。」阿克曼並補充說，這是個「不可調和的利益衝突」。

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但阿克曼週一在X平台發文稱：「我猛烈抨擊盧特尼克是不公平的。我認為他不是在追求私利。我相信他擔任商務部長、代表總統履行職責的期間，是盡了自己最大的努力為國家服務。這不是一份輕鬆的工作，我們也不清楚背後的複雜決策過程。」

阿克曼接著說：「我只是因為目睹一項我認為是重大失誤的政策而感到沮喪。我們的國家和總統實現了巨大的經濟進展，現在因為關稅而面臨風險。。」艾克曼補充說。「我很樂意被證明錯了，也希望關稅政策最終能以某種方式為我們的國家與全球經濟帶來巨大好處。」

阿克曼先前支持民主黨，不過在2024年7月改支持共和黨總統候選人川普。阿克曼表示，川普已將關稅問題，提升為當今全球最重要的地緣政治議題，也確實讓全球都關注了這個議題。

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