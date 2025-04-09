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「含中量」越高關稅越重 矢板明夫：川普要在經濟上打垮中國

2025/04/09 08:07

美國總統川普（圖左）祭出「對等關稅」重拳，中國被課徵34%關稅，北京選擇硬碰硬，回祭34%報復性關稅。（路透）美國總統川普（圖左）祭出「對等關稅」重拳，中國被課徵34%關稅，北京選擇硬碰硬，回祭34%報復性關稅。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）祭出「對等關稅」重拳，中國被課徵34%關稅，北京選擇硬碰硬，回祭34%報復性關稅。資深媒體人矢板明夫認為，川普發動對全世界的關稅戰，就是為了在經濟上打垮中國，他認為川普將推動「中國的去經濟化」及「中國的去軍事化」這兩件事情，並指目前「含中量」越高的國家，被課的關稅越重。

矢板明夫在臉書發文指出，川普發動對全世界的關稅戰。台灣被課了32%的關稅，比日本的24%和韓國的26%要高一些。但是比東南亞的越南46%、柬埔寨49%，寮國47%，要低一些。

矢板明夫認為，川普這次加關稅，「對中國經濟依存程度」，也就是「含中量」越高的國家，被課的關稅越重。越南等國現在正積極地向美國表示要「去中國化」，以換取降低關稅。他也提到，目前全世界被課關稅最高的，就是中國。在20%的基礎上，增加了34%，且據媒體報導，川普還想再追加50%。

矢板明夫也指出，半年前川普剛當選的時候，他就曾經分析過，川普競選美國總統的最終目的是「讓美國再次偉大」，而其最大的競爭對手，就是鼓吹「中華民族偉大復興」的中國。中國是今天世界上唯一有實力、也有野心，和美國對抗的國家。而且，又是一個不尊重人權，喜歡對外擴張的獨裁政權，是一個國際秩序的破壞者。

矢板明夫表示，因此在川普上台之後，美中的對決是不可避免的。他認為川普將推動兩件事情，一件是「中國的去經濟化」。另外一件是「中國的去軍事化」。「只有中國不再是經濟大國，也不是軍事大國，尊重自由和民主價值觀的國際秩序才能夠維持」。

矢板明夫認為，川普開啟的這場關稅戰，其目的就是為了在經濟上打垮中國。別的國家都有和美國交涉的餘地，而中國卻沒有。

矢板明夫在文末也指出，近日台灣社會也因為關稅戰而出現恐慌情緒，這其實是被捲入了兩個大國對抗的結果。對此他也強調「對生活在台灣的人來說，如何看清國際形勢、正確認識台灣所面對的問題，是非常重要的」。

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