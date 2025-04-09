中國藉關稅壯大勢力 童子賢：威脅美地位將扭轉局面

美國總統川普祭出的對等關稅措施受到中方反制，不排除進一步向中國繼續加徵關稅。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普祭出的對等關稅措施受到中方反制，不排除進一步向中國繼續加徵關稅，國際觀察中國是否趁機壯大全球反美陣營，對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，此時台灣不需要為了關稅而疑美，後續一旦涉及美國國家安全、引發美國勢力可能被逐出亞洲時，「美國的決策就不會是現在這樣子了」。

童子賢認為，比起台積電（2330）是否能夠持續作為台灣的矽盾，美國在印太地區的霸主地位才是川普政府未來決策的重點，倘若政策失當導致台灣失守，美國會因為保不住盟友而信用盡失，勢力範圍就必須退出太平洋西岸、回到夏威夷，國際地位降級為區域性霸主，「美國要不要在印太地區永遠扮演一個重要的角色，我認為這才是關鍵的」。

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童子賢說，美國的對等關稅會在全球形成兩大陣營，而中國政府拉攏其他國家的作為並非只出現在此時此刻，過去20多年來，許多非洲、南美國家的加入之下，都已讓美國在聯合國投票贏不了中國，但目前川普是運用行政命令提出關稅措施，一旦苗頭不對，隨時可以撤回，因此，「相信他最終的目的不是關稅」，

〇矽盾遲早會破 台灣應全方位自我防衛

童子賢回憶，在12、13年前時，自己當時就對友人提過台積電的重要性，但卻因其股價牛性堅強而引來訕笑，直到2019年後疫情爆發，台灣人一改以往對台積電的輕忽眼光，重視程度大幅提升，開始出現「護國神山」、「矽盾」等代名詞，而台灣能以小島之力培育出全球市值名列前茅的國際級企業，確實是了不起的成就。

不過，童子賢認為，雖然台積電的重要貢獻有目共睹，也在過去數年成功增加台灣的國際能見度，但隨著先進科技發展，以及遵循產業巨頭彼此消長的市場地位演變歷史，不難想見這塊矽盾遲早會有破掉的一天，對產業鏈的重要程度可能會被逐漸稀釋，也正因為如此，台灣的國家安全不能僅依靠一家民間企業，對台積電而言，也不應該被施加許多不必要的責任。

童子賢強調，以現階段來看，不少雜音質疑台積電赴美投資將危害國安，但成功的先進製程並不是一本可以被拿走的九陽神功秘笈，還需要依靠企業內部的人才與管理能力支撐，美國的晶圓代工良率或許可以提升，但生產效率、應對能力與製造成本絕對不如台灣，且從另外一個角度來看，台積電的亞利桑那州廠還可能進一步限縮競爭對手英特爾的生存空間。

童子賢認為，重要的是，台積電根留台灣，總部就在新竹，一旦斷開終端連線，海外的生產線就無法繼續運作，如同許多代工大廠的台灣總部與中國工廠之間的關係。台灣在自由、民主、尊嚴、繁榮等信念，以及產業鏈的堅強實力支持之下，與美國幾乎可說是骨肉相連，太過依賴台積電，反而是種沒志氣的想法。

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