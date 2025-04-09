童子賢：疑美籲台積電停止投資 是搞砸局面的建議

童子賢表示，要求台積電停止在美投資，「是要把局面搞砸的一個建議」。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電（2330）赴美投資1000億美元，美國總統川普仍宣布對台灣課徵32%關稅，引發以國民黨陣營為主的團體藉此強化「疑美論」的討論聲浪，不過，和碩（4938）董事長童子賢表示，此時要求台積電停止在美投資，「是要把局面搞砸的一個建議」。

童子賢表示，目前台灣社會出現一種聲音，要求政府「趕快拿台積電跟他（美國）拚」，若美方堅持對台課徵稿關稅，台積電就不去投資，但這種建議是要把局面搞砸，因為台積電代工的晶圓都是送往第3地交給代工廠組裝，根本不會被美國課稅，若美方有心阻礙台積電發展，只需要求光刻機供應商艾司摩爾（ASML）不得像台積電出貨。

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童子賢指出，如果美方將制裁中國中興半導體的手段施加給台積電，「你認為台積電的股價會跌到多少？」中國被管制之後，仍可發揮其山寨仿品的功力，勉強做出粗糙但尚且堪用的中階製程晶圓，但是台灣沒有辦法依樣畫葫蘆，因此無法承擔被美國視為不友好經濟體的風險，也不樂見美國轉為扶持三星、格羅方德等競爭對手。

童子賢強調，台美之間的貿易談判的解藥良方「只有更好、沒有最好」，現在的國際政經局勢就像是刮起暴風，台灣應如同楊柳般站穩腳步、隨風搖擺，並在過程中積極觀察局勢變化，努力不懈地盡可能不輸給中國、韓國等對手，「在驚濤駭浪之中，你只要撐得比他氣還長，只要比他體質好，這一波總是會過去的」。

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