關稅逼得美光開第1槍！4/9起收取產品附加費

根據四位知情人士稱，美光科技已告知美國客戶，公司計劃從週三開始對部分產品收取附加費，以應對川普的新關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對等關稅引發全球動盪，科技業也飽受其害，根據四位知情人士稱，美國記憶體晶片製造商美光科技已告知美國客戶，公司計劃從週三開始對部分產品收取附加費，以應對川普的新關稅。

美光公司的海外製造基地主要位於亞洲，包括中國、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。

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消息人士稱，該公司在一封信中通知其客戶，雖然川普上週的聲明豁免半導體（佔美光產品組合的一部分），但關稅適用於記憶體模組和固態硬碟（SSD）。美光表示，這些產品用於儲存從汽車到筆記型電腦和資料中心伺服器等各種產品的數據，現在將被徵收附加費。

美光公司沒有立即回應置評請求。

美國海關人員於週六開始徵收川普對來自多個國家的所有進口產品單方面徵收的10%關稅。對各國實施11%至50%的更高「互惠」關稅稅率，將於週三（9日）美國東部時間凌晨生效。

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