因應關稅衝擊 嘉市業界盼中央給予拓展參展補貼

因應關稅衝擊，嘉市政府今天下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應美國對台灣祭出32％關稅，嘉義市政府今天下午邀集地方產業界代表召開「關稅衝擊產業諮詢會議」，聽取業界心聲。有業者在會中表示，希望中央政府紓困協助的動作加速，給予實質如拓展參展補貼、降稅抵消關稅成本，也有業者希望政府普發消費券振興經濟。

與會工商產業代表包括嘉市工業會理事長何勇魏、「義雲會」創辦人林文村、民雄頭橋廠協會前理事長張哲明與現任理事長陳志展、中華民國創新創業總會前副總會長黃彥富、嘉市進出口商業同業公會總幹事王淑美等人。

請繼續往下閱讀...

市長黃敏惠強調，為協助產業因應衝擊，市府已啟動「產業韌性強化策略」，責成建設處與工策會作為產業對口單位，建立長期合作機制。

黃敏惠說，雖然嘉市以服務業為主，但產業界已普遍感受不安，更擔憂未來中長期產業鏈衝擊的影響。出口企業若遭受競爭力削弱，可能引發裁員、無薪假，進一步衝擊服務業與民生消費力。她呼籲中央應給予足夠充份資訊，讓企業得以因應，更應加快紓困協助動作，團結各企業，給予產業信心。

與會業者表示，部分美國進口商雖願意吸收關稅成本，卻要求台灣廠商調整付款條件，進一步衝擊資金週轉與金融操作，未來訂單不確定性升高，連帶也可能影響到勞工權益，甚至出現無薪假等風險，期待中央政府對於關稅談判及國際貿易情勢，能有更具體回應與應對措施，為產業爭取更好的條件。

與會業者也說，面對國際經濟局勢的遽變與紛亂資訊，中央應提供更充份可靠的資訊，讓企業能以因應，也應讓企業能先「喘口氣」，暫緩查稅等動作。

業者也希望中央政府紓困協助的動作加速，給予實質如拓展參展補貼、降稅抵消關稅成本；提振企業、消費者的信心，避免陷入停滯性通膨，甚至是通貨緊縮等系統性風險，及後續對勞工權益、企業生存帶來的衝擊。

業者也提到，股市是經濟的櫥窗，股市大跌影響整體投資信心，應要立即穩定，盼中央地方、朝野社會應大和解，能穩定兩岸關係，優先開放旅遊市場，並考量消費券等政策工具，以穩定整體的消費力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法