成功女企業家齊聚新北 分享創業成功心法

PEPPERS品牌創辦人陳艾瑪與現場學員互動，暢聊品牌建立及拓展海外市場的心得。（新北經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府經濟發展局與青年局今天（8日）合辦「女性負責人經營講座」，邀請PEPPER'S品牌創辦人陳艾瑪、勝美金食品董事長吳玉菁、元玢生醫總經理林玴玢及愛吠的狗營運長江宥蓁分享故事，更在座談會解答創業難題，超過50位與會者收穫滿滿。更多活動可關注臉書粉專「來趣新北經發局」或上新北經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）查詢。

陳艾瑪在講座中分享，她從設計師開始創業，自創品牌向海外發展的歷程；吳玉菁說，她從甜點蛋糕師傅做起，雖然創業歷經低谷，仍相信自己可以成功。

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經發局專門委員劉宜玲表示，為鼓勵女性勇於實現自我，在職場上不斷創新突破，經發局近年也鎖定女性熱門創業領域，邀請專業業師進行深度剖析與實戰指導。（新北經發局提供）

林玴玢透露技術人員創業遭遇的挑戰，及創業前中後的心路歷程。江宥蓁巷觀眾分享女性如何突破業界性別框架，為事業打出不一樣的出路。

一位準備開設手作烘焙坊的民眾分享，「聽完她們的故事，我的創業計畫彷彿有了明確的路線圖」；另名電商創業者說，創業路上的迷惘和挫折是每個人都會經歷的，重要的是如何站起來繼續前進。

勝美金食品吳玉菁董事長分享理工出身的她，投入喜愛的烘焙事業。（新北經發局提供）

市府經發局專門委員劉宜玲表示，新北市女性人口數已突破200萬，占新北總人口數的51％，女性在經濟與創業的潛能已不可忽視；經發局近年也鎖定社群行銷、電商、餐飲、手作等熱門創業領域，邀請專業業師實戰指導。

劉宜玲指出，「新北企業精典獎」也特別設置「傑出女力」類組，表彰龍勝利開發等十家企業的女性管理者，肯定她們在家庭、企業與社會的多重貢獻。

經發局強調，「創業不是性別的競賽，而是夢想的實踐」，新北市持續支持女性創業家的夢想，未來將推出更多元的創業培力課程，讓更多女性更勇於追逐夢想。

新北市政府經濟發展局與青年局今日攜手舉辦「114年女性負責人經營講座」，以「勇敢追夢，實踐自我」為主題，邀請四位來自不同領域的成功女性創業家分享寶貴經驗。（新北經發局提供）

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