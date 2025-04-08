汎瑋材料3月營收1.12億元 月增29％

汎瑋材料3月營收達1.12億元、月增29％，董事長李家旺表示將積極搶佔AI伺服器關鍵散熱材料。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日公布3月營收1.12億元、月成長29％、年減2.45％；累計今年1-3月營收2.95億元、年成長0.65％。

汎瑋表示，在積極調整高附加價值產品的開發與布局的業務策略下，針對AI伺服器、電動車及工業電腦等高成長市場的電子材料解決方案，精細化的接單管理和產品組合優化策略，有效提升公司在利基型市場中高性能材料的需求滲透，並獲得良好的訂單能見度與出貨進度，是汎瑋3月營收持續成長的主要原因；同時，在高毛利產品比重持續提高的情況下，整體獲利能力進一步得到強化，預料第一季獲利表現不俗。

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汎瑋進一步表示，目前也成功開發多項高效能自動化設備，其中，專為銅箔膠帶異形產品設計的自動折彎裝置，透過先進自動化技術，產能提升至每日30K，實現驚人的10倍產能增長，並大幅提升產品穩定性與製程效率；此外，在保護膜類製程領域，汎瑋成功開發圓刀自動對位貼合助拔裝置，將生產效率大增五倍，透過創新的多層次堆疊技術，優化客戶生產流程，顯著降低貼合次數並縮短工時，有效提升生產效能。

展望2025年，汎瑋維持審慎樂觀看法。儘管目前美中貿易戰、關稅政策、全球經濟秩序等所帶來之不確定性風險猶存，汎瑋積極與主要終端品牌廠商客戶掌握訂單出貨排程，同時配合客戶需求調整生產基地配置，包括新增泰國投資設廠、馬來西亞營運據點、越南廠等東南亞地區佈局，優化亞太市場供應鏈配置以及協調轉嫁成本費用等相關事宜，進一步強化國際競爭力，藉以應對整體大環境的變化，並搶攻各產業市場商機。

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