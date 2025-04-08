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華郵：馬斯克當面請川普撤銷對等關稅 無功而返

2025/04/08 16:06

馬斯克（後）是川普的顧問，但馬斯克促請川普撤銷對等關稅，卻未得到川普認同。（路透）馬斯克（後）是川普的顧問，但馬斯克促請川普撤銷對等關稅，卻未得到川普認同。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》8日引述2名知情人士披露，率領美國政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克，近日越過川普總統的貿易顧問納瓦羅，直接促請川普撤銷對等關稅政策，但迄今都未能成功。

馬斯克5日即曾將矛頭指向參與關稅計畫的白宮貿易顧問納瓦羅，批評他取得的哈佛經濟學博士學位「不是好事」，暗示納瓦羅缺乏對經濟的實務經驗。知情人士證實，馬斯克早已越過納瓦羅，直接請求川普撤銷關稅政策，但迄今未能成功。

華郵直言，馬斯克與川普因這項標誌性的優先政策而決裂，是川普與這位重要顧問之間最引人注目的分歧。不過，白宮新聞秘書李威特強調，總統籌組一支由才華橫溢、經驗豐富的人員組成的傑出團隊，他們會提出不同的想法，同時也清楚總統是最終決策者。當總統做出決定，每個人都會朝著同一個方向努力執行。

馬斯克近日還表明，希望歐洲和美國之間建立一個「自由貿易區」，「我希望歐洲和美國能夠達成共識，理想情況是走向零關稅」。他也說，希望兩地人民能更自由地在歐洲和美國之間流動，「如果他們願意，也可以在其中任一國家工作」，「這當然是我給（川普）總統的建議」。

2名知情人士還透露，許多支持川普參選的商業和科技領袖，都對川普決定徵收如此高額的關稅感到震驚，且他們也對自己沒能對該政策施加更多影響力感到失望。

馬斯克身邊的人已直接向川普政府官員提出呼籲，包括副總統范斯，主張他們認為更合理的自由貿易政策。

馬斯克的好友、做大數據聞名的帕蘭泰爾技術公司（Palantir）共同創辦人朗斯德爾（Joe Lonsdale），也在社群平台X發文指出，他最近幾天向「政府內的朋友」解釋，關稅對美國企業的傷害，大於對中國企業的傷害。

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