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川普關稅震撼彈 台明將不裁員、不減薪「練兵度寒冬」

2025/04/08 16:11

彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇強調，面對川普關稅震撼彈，不減薪、不裁員。（台明將提供）彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇強調，面對川普關稅震撼彈，不減薪、不裁員。（台明將提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國總統川普對台灣課徵32％關稅的對等關稅，對全球投下震撼彈。彰化玻璃加工大廠台明將董事長林肇睢表示，一切靜觀其變，保持穩定，以靜制動，不會裁員，也不會減薪，練兵度寒冬。

林肇睢指出，台明將原本以外銷訂單為主，在2007年左右，8成都是外銷，只有2成是內銷，更在2007年拿到全球品牌大廠7000萬美金訂單，但後來不敵中國以低價搶單，世界大廠訂單逐年降低，在2012年訂單直接掛零，也讓台明改變銷售對策，從外銷為主，轉為7成內銷，3成外銷。

林肇睢強調，台明將多年來面對大廠訂單大減，或是疫情衝擊全球經濟時，都不曾減薪或是裁員。當大多數產業都這麼做的時候，就要逆向操作，趕緊提升產能與技術，切勿貿然做出錯誤的決定，以靜制動，只要「撐過來」就能讓產業更壯大。

而能讓台明將走過單一大廠的7000萬美金訂單到減單變0的商場巨變，關鍵在於林肇睢抱著「共好」的打群架心態，他將訂單共享，讓產業群聚，整合產業鏈。他強調，他沒有增加廠房與設備，或是增加產能，當初所有人都認為他是「傻瓜」，沒有趁著情勢大好，把版圖變大。當大廠把訂單全轉走時，反而讓台明將不因過度擴張而中傷太深，全力專注在穩住品質，提升技術，成功轉型為內銷導向為主。

林肇睢強調，台明將員工多年來都維持在160人，沒有裁員，沒有減薪，他認為再先進國家也都有基礎產業，品牌也都有國家歸屬性，扎根台灣，讓產品多元化，經營者要沉住氣，當面臨惡劣環境就要「以靜制動」，練兵度寒冬。

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