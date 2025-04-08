名師解盤》容逸燊：台股V轉向上非常困難

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數昨天重挫之後，今天再大跌772點，下跌4%，不過相較於昨天量縮跌停，今天成交量來到5500億，顯示融資斷頭賣壓，已經部分釋放，昨天美股盤中，一度有假消息傳出，將豁免中國以外的關稅90天，近期股市容易受消息面影響，但終場包含輝達反彈3.5%，高通將實施庫藏股，也進行了反彈，所以未來可以去注意，對於關稅豁免的部分，如美國價值20%商品，等於幫蘋果開了後門，蘋果短線急跌後，可以注意一下股價發展，台股部分，週三和週四面臨融資斷頭賣壓，這次要直接V轉向上是非常困難的，21000點已經成為中期以上壓力，難以越過，今天仍有900多檔跌停，顯示融資賣壓仍比較重，後續要持續注意，在4/9對等關稅是不是會照原本計劃實施，或者是豁免條件。

目前認為，川普這次關稅策略想一箭三雕，第一就是減少貿易逆差，以及讓全球人力、工廠都流向美國、加拿大和墨西哥，這些在美洲的主要經濟體，另外則是要降低美國債務，美債持續高漲，讓全球一起進行買單，最後2018年中美貿易戰前車之鑑，這次想要徹底防堵洗產地狀況，要讓全球各國都選邊站，包含越南宣布零關稅後，美國仍要求，越南要對中國進口的貨物課徵關稅，川普這次關稅大刀，主要仍是衝著中國而來。

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台股部分，台積電今天在800元之下，有初步止穩跡象，中午過後一度拉抬，應該也有護盤力道出現，後續注意在美股科技股部分，能否止穩，FED有沒有要對於降息的預期，或下半年降息次數增加，以指數來說，台股現在已經回到2024年的起漲區，也就是AI紅利開始在2024年起漲過後的漲幅，到目前為止，已經全部吐光，後續值得留意，17000點到18000點是台股重要的支撐，如果17000點再破，技術面在月K將會形成一個非常不利的假突破走勢。

可能會造成全球經濟衰退，到時候FED可能會被逼著降息，後續美股走勢要持續留意，科技類股是不是會在這次關稅中，有豁免的機會。

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