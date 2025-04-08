挖東牆補西牆 股災衝擊全國39萬雙貸族

根據聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受美國關稅議題衝擊，台股連兩天重挫，導致資金槓桿操作大的族群受傷慘重，而且此波關稅地震震央似乎逐步往房市擴散，房仲業者指出，1月全國房貸加信貸的雙貸族高達39萬人，創統計新高，預料這波股災會讓雙貸族倍感壓力。

根據聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，每人平均房貸金額612萬元，每人平均信貸金額110萬元，兩項貸款金額雙創新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然這些負債也是拿去購置資產或從事金融投資，不見得資不抵債，不過股市修正又重又快，民眾難免需要挖東牆補西牆。

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曾敬德表示，此次股市大跌導致股民受傷慘重，不管是買護國神山還是前陣子最紅的AI、ETF，除了美債幾乎無一倖免，尤其這幾年股房大漲，有些民眾習慣槓桿又質押，還有不限用途借貸、信貸、融資，這次出現恐慌性賣壓，勢必產生資金調度救急的需求，但賣房子要拿到錢現在至少要兩至三個月，遠水救不了近火，只能四處借貸調錢，不過最終可能還是要售屋處分資產才能度過難關。

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