廣達3月業績寫單月新猷 首季營收創單季新高

廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今年首季AI伺服器出貨表現強勁，3月營收1925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，創下歷史單月新高，整體首季業績累計為4856.71億元，季增16.36%、年增87.56%，寫下歷史單季新猷。

由於季底效應與客戶因應關稅增強拉貨力道，廣達3月筆電出貨490萬台，月增58.06%、年增4.25%，首季出貨量累計為1080萬台，季減2.7%、年增2.85%。廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫，AI伺服器已於首季中後期放量出貨，預估第2季將持續增量。

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廣達表示，旗下產能從過去美中貿易戰開打以來，已善用泰國、美國廠區提供客戶多元生產選擇，後續的筆電、AI伺服器製造策略，也都會繼續攜手客戶找出最佳的選擇方案，不過以現階段來看，美國關稅措施為產業帶來極大的不確定性，雖然短期的營運目標仍未改變，因但是尚且無法言明下半年的產品出貨展望，將不斷關注各國與美方的談判情形。

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