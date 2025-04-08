晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

廣達3月業績寫單月新猷 首季營收創單季新高

2025/04/08 14:55

廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫。（資料照）廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今年首季AI伺服器出貨表現強勁，3月營收1925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，創下歷史單月新高，整體首季業績累計為4856.71億元，季增16.36%、年增87.56%，寫下歷史單季新猷。

由於季底效應與客戶因應關稅增強拉貨力道，廣達3月筆電出貨490萬台，月增58.06%、年增4.25%，首季出貨量累計為1080萬台，季減2.7%、年增2.85%。廣達觀察美國政府祭出的關稅措施，由於影響層面遍及全球各國，正積極與客戶保持密切聯繫，AI伺服器已於首季中後期放量出貨，預估第2季將持續增量。

廣達表示，旗下產能從過去美中貿易戰開打以來，已善用泰國、美國廠區提供客戶多元生產選擇，後續的筆電、AI伺服器製造策略，也都會繼續攜手客戶找出最佳的選擇方案，不過以現階段來看，美國關稅措施為產業帶來極大的不確定性，雖然短期的營運目標仍未改變，因但是尚且無法言明下半年的產品出貨展望，將不斷關注各國與美方的談判情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財